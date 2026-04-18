Gemini chegou ao Android Auto e já se queixam de que fala demais

O Gemini já estava a ser testado no Android Auto há algum tempo, mas o lançamento oficial só começou agora. Começou a ser disponibilizado em todos os sistemas Android Auto compatíveis no início deste mês, mas, apesar de um período inicial relativamente curto, parece que os utilizadores não estão particularmente satisfeitos com o funcionamento do Gemini.

Gemini fala demais no Android Auto

Seja por ser muito falador ou simplesmente por não ser tão eficiente como o Google Assistant, parece que muitos fãs do Android Auto estão a voltar à versão anterior do assistente digital da Google nos seus carros. À primeira vista, o Gemini representa uma grande evolução. As primeiras campanhas de marketing da Google mostram o Gemini a ser utilizado para pesquisar roteiros de viagens ou planear compras futuras.

A ideia parece ser a de que o Gemini é mais do que um assistente, sendo até um confidente. Mas é exatamente este elemento que está a irritar tantos utilizadores do Android Auto. De acordo com vários utilizadores do Reddit, o Gemini gosta de conversar sem parar, mas quando chega a altura de realmente fazer alguma coisa, não consegue.

A experiência de um utilizador do Reddit com o Gemini, que estava indeciso, mas não conseguia realizar a tarefa, não foi um caso isolado, segundo as respostas ao post. Existem inúmeros relatos de que o Gemini é incapaz de reconhecer nomes de contactos para lhes ligar, tocar música ou fazer qualquer coisa para além de proferir um longo discurso sobre o porquê de não conseguir fazer algo.

Utilizadores estão a voltar ao Assistente Googl

Esta não é a única publicação a queixar-se da falta de capacidade do Gemini. Um vídeo bastante engraçado mostra um motorista a pedir ao Gemini para lhe dizer onde está. O ecrã de navegação do carro está claramente visível e, obviamente, está estacionado à beira de uma autoestrada. O Gemini, no entanto, afirma com convicção que o carro está atualmente no Oceano Atlântico.

A situação ficou tão má que várias pessoas já voltaram a utilizar o Google Assistant. No entanto, algumas descobriram que não conseguem reverter a mudança e estão presas ao Gemini. Do que tem sido mostrado, o Gemini é definitivamente muito mais falador do que o Google Assistant alguma vez foi, e isso tem vantagens e desvantagens. No carro, valorizo ​​respostas mais curtas por razões óbvias, e pode pedir ao Gemini para ser mais conciso.

Se o Gemini não lhe agradou, pode voltar ao Google Assistant. No entanto, não há forma de o alterar apenas para o Android Auto; portanto, terá de voltar ao Google Assistant em todos os seus dispositivos Android. Para tal, aceda à aplicação Definições, depois Aplicações > Assistente > Assistentes digitais Google. Em seguida, selecione Google Assistant.