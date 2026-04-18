Europa aperta o cerco ao WhatsApp e governos exigem remoção da app

O cenário da comunicação institucional na Europa está a sofrer uma mudança profunda. O que antes era uma ferramenta de conveniência no quotidiano de muitos governantes e funcionários públicos, o WhatsApp, está agora no centro de uma diretiva de segurança que visa proteger a soberania digital do continente.

Vários governos europeus começaram a exigir que os seus funcionários desinstalem a aplicação de mensagens da Meta, citando vulnerabilidades críticas no tratamento de dados sensíveis. Esta movimentação não é apenas uma questão de preferência técnica, mas sim uma decisão estratégica. A dependência de infraestruturas controladas por gigantes tecnológicas norte-americanas tem sido um ponto de fricção crescente em Bruxelas.

Ao partilharem informações confidenciais através de serviços como o WhatsApp ou o Signal, os Estados ficam expostos a jurisdições externas e a potenciais falhas de segurança que fogem ao seu controlo direto. A transição para aplicações de mensagens internas, geridas e alojadas em servidores europeus, surge como a resposta lógica.

"Atualmente, a nossa comunicação é realizada muitas vezes através de plataformas sobre as quais não temos controlo", refere uma das fontes próximas do processo, sublinhando a necessidade de serviços onde o Estado detenha a custódia total dos dados. Esta medida visa garantir que a troca de informações no âmbito político permaneça dentro de um ecossistema blindado e auditável.

Para além da segurança, a exigência de transparência tem sido um motor fundamental para esta mudança. O episódio mediático envolvendo a falta de acesso às mensagens trocadas entre Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e o diretor-executivo da Pfizer durante a negociação das vacinas, deixou marcas profundas na confiança institucional.

Com as novas normas, os governos pretendem evitar que decisões de Estado fiquem "perdidas" em chats privados que podem ser apagados ou cujo acesso é negado pelas empresas tecnológicas. Ao migrar para soluções próprias, as autoridades garantem que o registo histórico e a fiscalização democrática não sejam impedidos por sistemas de encriptação de terceiros ou políticas de privacidade comerciais.

O caminho está traçado! O futuro da comunicação governamental europeia será local, controlado e, acima de tudo, independente das plataformas de Silicon Valley. Aqui o foco parece ser o WhatsApp, por ser a mais usada, mas não se deverá limitar a esta proposta da Meta.