Anthropic lança o Claude Design: fazer PowerPoints deixou de ser uma seca

A Anthropic expandiu as capacidades da sua inteligência artificial (IA) com o lançamento do Claude Design, uma ferramenta para a criação de elementos visuais profissionais. Esta nova funcionalidade permite que tanto designers como utilizadores comuns desenvolvam protótipos e apresentações de forma inteligente.

Claude Design utiliza o mais recente modelo da empresa: o Opus 4.7

Considerando a evolução recente da tecnológica, seria apenas uma questão de tempo até que a Anthropic, após dotar o Claude da capacidade de gerar gráficos e diagramas, avançasse para um editor visual mais completo.

Pouco mais de um mês após essa atualização, a empresa revelou o Claude Design - uma antevisão de investigação que possibilita aos subscritores a criação de designs, protótipos e diapositivos diretamente na plataforma.

Segundo a Anthropic, esta ferramenta oferece aos designers liberdade para explorar conceitos de forma ampla, enquanto fornece aos restantes utilizadores os meios necessários para produzirem trabalhos visuais de qualidade. Tal como aconteceu em iniciativas anteriores, a tecnológica evita rotular este produto como um simples "gerador de imagens".

Em vez disso, apresenta o Opus 4.7 - o sistema que sustenta a aplicação - como o seu modelo de visão mais avançado até à data. Isto significa que o foco não está na criação de ilustrações, mas sim em utilidade prática e profissional.

O fluxo de trabalho no Claude Design inicia-se, como seria de esperar, através de uma instrução textual (prompt). A partir desse ponto, o utilizador pode refinar os resultados através de uma conversa contínua, comentários específicos ou edições diretas na interface.

Um dos aspetos mais interessantes é a introdução de seletores deslizantes personalizados que surgem para elementos específicos do design. Estes comandos permitem ajustar parâmetros de forma manual e precisa - uma funcionalidade que se assemelha às recentes inovações apresentadas pela Adobe.

Personalização e integração com a identidade das empresas

A Anthropic desenvolveu também um processo de integração que permite ao Claude aprender a linguagem visual interna de uma empresa. Ao analisar o código-fonte e os documentos de design existentes, a IA passa a aplicar automaticamente as cores, tipografias e estilos específicos da marca em todos os projetos futuros.

Além das instruções por texto, a ferramenta suporta o carregamento de imagens e documentos. Existe ainda uma funcionalidade de captura web, pensada para clientes empresariais que desejam replicar elementos dos seus próprios sites oficiais.

No que toca à colaboração, o sistema inclui opções de partilha integradas e permite a exportação direta para o Claude Code. Para o futuro próximo, a empresa prometeu facilitar a criação de integrações com outras aplicações externas.

O lançamento do Claude Design ocorreu na mesma semana em que a Adobe e o Canva apresentaram as suas próprias soluções de assistência visual por IA. Embora possa parecer que a Anthropic está a entrar em rota de colisão direta com estas plataformas, a estratégia é curiosa - os projetos criados no Claude Design podem ser exportados para o Canva.

Leia também: