WinGet: A forma mais simples de instalar apps no Windows ganhou novidades únicas

Há ferramentas que se pode tornar essenciais no Windows e que todos deviam conhecer e usar de forma constante. O WinGet é um desses exemplos, sendo uma das formas mais simples de instalar apps. A partir de agora, o Windows Package Manager (WinGet) 1.8 está disponível e já deixa usar a loja de apps da Microsoft em offline.

WinGet: A forma mais simples de instalar apps

O WinGet é um utilitário de linha de comandos criado para automatizar a instalação e atualização de aplicações no Windows 10 e Windows 11. Esta ferramenta funciona com diversas fontes, permitindo pesquisar e explorar facilmente novas aplicações. A grande novidade é ter recebido a funcionalidade WinGet Download.

O WinGet Download entra em cena, permitindo distribuir aplicações da Microsoft Store offline. Este é um desenvolvimento significativo, uma vez que substitui a funcionalidade Microsoft Store for Business Enterprise Offline. Simplifica e melhora o acesso a esse processo. Então, como se começa a usar o WinGet 1.8 para descarregar estas aplicações?

É muito simples. Dever ser garantido que está a ser usada a versão mais recente do WinGet. Esta está disponível no GitHub e é também possível atualizar o App Installer através da Microsoft Store.

Windows ganhou novidades únicas em offline

Depois disso basta usar o comando para uma aplicação da Microsoft Store. Por exemplo, a execução deste comando: widget download Calculator -s store irá descarregar a aplicação Calculadora da Microsoft Store. O resultado da execução deste comando é que cria uma nova pasta no diretório Downloads, onde pode localizar os pacotes de aplicações descarregadas.

Após isso, pode copiar este pacote para um dispositivo diferente e prosseguir com a instalação. Para isso deve usar o comando powrshell Add-AppxPackage. O ideal é mesmo usar a documentação do Gestor de Pacotes do Windows e da ferramenta Winget para compreender como pode ser usado.

Esta novidade vem mudar completamente as capacidades do WinGet e o que este oferece. Passa a poder ser usado em modo offline e assim garantir a instalação do melhor software em cenários onde o acesso à internet é difícil ou em repetições constantes.