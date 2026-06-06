Chrome, Firefox, Safari e outros browsers estão juntos contra a Microsoft e o Edge

A guerra dos browsers tem levado a que a Microsoft tente tudo para garantir uma quota importante para o Edge. As práticas nem sempre são as mais justas, mas agora a Browser Choice Alliance pediu à Microsoft para não pressionar os utilizadores a utilizar o Edge como browser principal.

Juntos contra a Microsoft e o Edge

Um grupo de programadores de browser criticou a Microsoft por tentar pressionar os utilizadores a utilizar o Edge. Isto em vez de outras alternativas atualmente disponíveis. Trata-se da Browser Choice Alliance (BCA), uma coligação de fabricantes web criada para defender o direito dos utilizadores escolherem o seu browser em computadores com o Windows.

Alguns dos fornecedores que fazem parte deste grupo posicionam-se "contra padrões obscuros e táticas enganadoras". Esta lista inclui o Google Chrome, Midori, Opera, Vivaldi, WaveBox, BrowserWorks e Waterfox, entre outros. Numa carta aberta, este grupo dirigiu-se a Satya Nadella, cuja empresa acusaram de adotar uma abordagem diferente das restantes.

No documento partilhado, os programadores de browsers concorrentes reiteraram que as decisões dos utilizadores de PC "devem ser livres e respeitadas, não controladas ou ignoradas". Embora esta seja a situação ideal, os membros desta coligação acreditam que a Microsoft não fez o que devia. Reforçam que "se aproveita da sua posição de enorme poder" enquanto criadora do Windows "para direcionar os utilizadores para o seu próprio browser, o Edge".

Críticas contra as ações da Microsoft

Com isto, enfatizaram que as más práticas da Microsoft incluem "táticas que restringem, distorcem e subvertem a liberdade de escolha do utilizador". De seguida, comentaram as ações específicas tomadas pela empresa. Por exemplo, impedir a desinstalação do Edge, exibir mensagens intrusivas e confusas aos utilizadores em áreas promocionais exclusivas da Microsoft quando tentam descarregar browsers concorrentes.

Os membros da aliança salientaram ainda que a empresa tecnológica utiliza atualizações do sistema para forçar os utilizadores a regressar ao Edge. Além disso, também implementa "um design de interface que confunde os utilizadores e os leva a mudar o seu browser padrão" para o seu próprio.

Regras iguais para todos os browsers

Argumentam que as decisões da Microsoft de favorecer o seu browser "dificultam desnecessariamente e, em muitos casos, impossibilitam os utilizadores de PC de selecionar e utilizar o seu browser preferido em todos os dispositivos". Outro pormenor é a forma como a empresa consegue evitar coimas e a atenção das autoridades sobre as suas atividades "o longo do tempo e de acordo com a jurisdição".

Instaram a empresa a permitir que os fornecedores de browsers compitam por acordos de pré-instalação com os fabricantes de PCs com Windows. Querem que acabe com as práticas enganosas que incentivam os utilizadores a descarregar e utilizar outros browsers.

Com isto, pediram que a empresa deixe de usar atualizações do sistema operativo para obrigar os utilizadores a regressar ao Edge. Isto quando estão a usar outros browsers e que remova as definições restritivas do dispositivo que bloqueiam o uso de browsers de terceiros.