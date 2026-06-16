Atualização do Windows 11 volta a trazer o caos com muitos problemas

São já, infelizmente, normais os problemas que as atualizações do Windows 11 trazem. A mais recente, a KB5094126 do Windows 11, está a provocar ecrãs azuis, falhas do sistema, problemas com o BitLocker e falhas de acesso ao OneDrive e Dropbox em vários computadores.

Atualização do Windows 11 volta a trazer o caos

instalação do KB5094126 , o patch distribuído pela Microsoft durante a recente atualização de segurança (Patch Tuesday), estão a multiplicar-se em diversos fóruns e plataformas de redes sociais.

Embora a empresa não tenha reconhecido oficialmente erros generalizados, os relatos de utilizadores apontam para uma grande variedade de problemas. Entre os mais frequentes estão os ecrãs azuis da morte, falhas inesperadas do sistema, avisos de recuperação do BitLocker e problemas de acesso a serviços de armazenamento na nuvem como o OneDrive e o Dropbox .

Um dos bugs mais falados afecta particularmente alguns computadores HP. Após a instalação da atualização, vários utilizadores relatam que os seus computadores apresentam o código de erro 0xc0430001 acompanhado de um ecrã azul, impedindo a utilização normal do sistema. Alguns especialistas acreditam que o problema pode estar relacionado com alterações recentes nos certificados de Inicialização Segura (Secure Boot) .

Microsoft tem de lidar com muitos problemas

Os problemas não ficam por aqui. Também estão a ser reportados bloqueios do Windows 11 após a instalação da atualização. Alguns relatos indicam que certos modelos da Lenovo podem ser particularmente afetados, embora ainda não haja confirmação oficial sobre a extensão total do problema.

Comment

byu/PostingToPassTime from discussion

insysadmin

Outro problema particularmente preocupante afeta o OneDrive e o Dropbox. Vários utilizadores relataram que estas plataformas deixam de funcionar corretamente no Explorador de Ficheiros. Após investigar o problema, alguns administradores de sistemas acreditam ter encontrado uma possível causa: uma incompatibilidade entre a atualização KB5094126 e determinadas definições do Controlo de Conta de Utilizador (UAC).

Embora a Microsoft permaneça em silêncio sobre estes relatos, muitos utilizadores afetados esperam uma correção urgente para restaurar a estabilidade do Windows 11. Esta deverá chegar em breve, como a Microsoft normalmente faz nestas situações mis complicadas.