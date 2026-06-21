Condutor diz que Tesla seguia em Autopilot antes de bater numa casa e provocar uma morte

Um grave acidente ocorrido no Texas está a gerar novas questões sobre os sistemas de assistência à condução da Tesla. O condutor envolvido afirmou às autoridades que o veículo circulava com o Autopilot ativado antes de bater numa casa, causando a morte de uma mulher de 76 anos.

Tesla atravessou cruzamento e bateu numa residência

As autoridades do condado de Harris, no estado norte-americano do Texas, estão a investigar um acidente fatal que envolveu um Tesla e resultou na morte de uma mulher de 76 anos dentro da sua própria casa.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades locais, o automóvel não efetuou uma curva à direita num cruzamento, prosseguindo em linha reta a elevada velocidade. O veículo acabou por atravessar a parede frontal de uma habitação e entrou diretamente numa das divisões da casa.

No interior encontrava-se uma mulher de 76 anos, que foi atingida pelo impacto. A vítima foi transportada de helicóptero para o Memorial Hermann Hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

O condutor, um homem de 44 anos cuja identidade não foi divulgada, foi igualmente encaminhado para uma unidade hospitalar. Os investigadores indicaram que não existiam sinais de consumo de álcool ou outras substâncias.

Condutor afirma que o Autopilot estava ativo

Um dos aspetos mais relevantes do caso surgiu através do testemunho do próprio condutor. De acordo com o gabinete do Condestável do Precinct 5, o homem declarou que o Tesla circulava com o sistema Autopilot ativado no momento do acidente.

Contudo, as autoridades sublinham que esta informação resulta apenas da versão apresentada pelo condutor. Até ao momento, não foi possível confirmar de forma independente se algum sistema de assistência à condução estava efetivamente em utilização quando ocorreu o embate.

Os investigadores continuam a analisar os dados disponíveis para determinar exatamente o que aconteceu nos instantes que antecederam a colisão.

Também permanece por esclarecer qual o software que estaria ativo. As autoridades não especificaram se se tratava do Autopilot tradicional ou do sistema Full Self-Driving (Supervised), uma solução mais avançada.

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