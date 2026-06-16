Xiaomi volta a bater recorde em Nürburgring e desta vez nem precisou de condutor

Os carros elétricos da Xiaomi já deram provas da sua qualidade em muitas frentes. A marca chinesa é ainda uma estreante no mercado automóvel, mas conseguiu feitos que outras ainda nem se aventuram. A prova da grande maioria tem sido dada em Nürburgring e um novo recorde foi conseguido, Desta vez foi feito sem sequer recorrer a um condutor ou piloto.

Xiaomi volta a bater um recorde em Nürburgring

A Xiaomi já demonstrou, ao estabelecer vários recordes de volta, que conhece bem o circuito de Nürburgring. Agora, a gigante chinesa dos smartphones, que também fabrica veículos elétricos, parece pronta para provar que os seus carros conseguem orientar-se no circuito sem que ninguém tenha de tocar no volante. Se conseguirão orientar-se rapidamente, é outra história.

Uma publicação no Instagram de @rollendereporter parece revelar a mais recente conquista da Xiaomi em Nürburgring. Isto antes mesmo de a empresa ter tido a oportunidade de a anunciar. A imagem de bastidores mostra um fotógrafo contratado pela Xiaomi a preparar uma foto de destaque de um SUV YU7 equipado com Lidar junto a uma matrícula oficial de Nürburgring com as palavras "Nordschleife Autonomous Driving Prototype".

A placa inclui ainda as palavras "Tempo oficial da volta", embora, para frustração de muitos, o número em si não seja visível na imagem publicada. Questionado pelos seguidores nos comentários, @rollendereporter admitiu que conseguia ler o tempo da volta na fotografia original. Mas, embora não tenha revelado o número, deu uma pista que pode diminuir um pouco o brilho do próximo anúncio da Xiaomi.

Desta vez nem precisou de condutor ou piloto

Alguns comentadores ficaram surpreendidos ao saber que existe uma categoria oficial para a condução autónoma. Outros questionaram qual seria o propósito de tal recorde, dado que o grande atrativo de Nürburgring é precisamente testemunhar o que acontece quando pilotos talentosos e máquinas rápidas são levados ao limite.

Ainda assim, a Xiaomi gosta claramente de colecionar troféus em Nürburgring. No mês passado, o YU7 GT de 990 cv conquistou o recorde de volta para SUV com um tempo de 7 minutos e 22,755 segundos. Com estetempo por volta, superou a marca anterior, conquistada pelo Audi RS Q8, em quase 4 segundos.

Antes disso, o SU7 Ultra de 1.527 cv registou uma volta impressionante de 7 minutos e 4,957 segundos. Com este resultado, conquistou os títulos de veículo elétrico mais rápido e de carro de produção de quatro portas mais rápido. Estes recordes pertenciam ao Porsche Taycan Turbo GT. A Porsche recuperou o título posteriormente com um tempo de 6:55, graças aos ajustes da Manthey e aos novos pneus Pirelli Trofeo RS.