Xiaomi volta a bater recorde em Nürburgring e desta vez nem precisou de condutor
Os carros elétricos da Xiaomi já deram provas da sua qualidade em muitas frentes. A marca chinesa é ainda uma estreante no mercado automóvel, mas conseguiu feitos que outras ainda nem se aventuram. A prova da grande maioria tem sido dada em Nürburgring e um novo recorde foi conseguido, Desta vez foi feito sem sequer recorrer a um condutor ou piloto.
Xiaomi volta a bater um recorde em Nürburgring
A Xiaomi já demonstrou, ao estabelecer vários recordes de volta, que conhece bem o circuito de Nürburgring. Agora, a gigante chinesa dos smartphones, que também fabrica veículos elétricos, parece pronta para provar que os seus carros conseguem orientar-se no circuito sem que ninguém tenha de tocar no volante. Se conseguirão orientar-se rapidamente, é outra história.
Uma publicação no Instagram de @rollendereporter parece revelar a mais recente conquista da Xiaomi em Nürburgring. Isto antes mesmo de a empresa ter tido a oportunidade de a anunciar. A imagem de bastidores mostra um fotógrafo contratado pela Xiaomi a preparar uma foto de destaque de um SUV YU7 equipado com Lidar junto a uma matrícula oficial de Nürburgring com as palavras "Nordschleife Autonomous Driving Prototype".
A placa inclui ainda as palavras "Tempo oficial da volta", embora, para frustração de muitos, o número em si não seja visível na imagem publicada. Questionado pelos seguidores nos comentários, @rollendereporter admitiu que conseguia ler o tempo da volta na fotografia original. Mas, embora não tenha revelado o número, deu uma pista que pode diminuir um pouco o brilho do próximo anúncio da Xiaomi.
Desta vez nem precisou de condutor ou piloto
Alguns comentadores ficaram surpreendidos ao saber que existe uma categoria oficial para a condução autónoma. Outros questionaram qual seria o propósito de tal recorde, dado que o grande atrativo de Nürburgring é precisamente testemunhar o que acontece quando pilotos talentosos e máquinas rápidas são levados ao limite.
Ainda assim, a Xiaomi gosta claramente de colecionar troféus em Nürburgring. No mês passado, o YU7 GT de 990 cv conquistou o recorde de volta para SUV com um tempo de 7 minutos e 22,755 segundos. Com estetempo por volta, superou a marca anterior, conquistada pelo Audi RS Q8, em quase 4 segundos.
Antes disso, o SU7 Ultra de 1.527 cv registou uma volta impressionante de 7 minutos e 4,957 segundos. Com este resultado, conquistou os títulos de veículo elétrico mais rápido e de carro de produção de quatro portas mais rápido. Estes recordes pertenciam ao Porsche Taycan Turbo GT. A Porsche recuperou o título posteriormente com um tempo de 6:55, graças aos ajustes da Manthey e aos novos pneus Pirelli Trofeo RS.
O que eu mais preciso na segunda circular são carros com essas specs
Se foi condução autonoma não será um recorde! Pois não se pode comparar da mesma forma uma condução humana com uma condução de uma máquina!
Good times to be alive… to be surpassed by a robot.