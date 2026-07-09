Em vez de robôs, a Volkswagen decidiu contratar 100 ovelhas

A Volkswagen encontrou uma forma pouco convencional, mas muito eficaz, de fazer a manutenção do seu relvado do seu parque solar, na Polónia. Em vez de máquinas, a tarefa está agora entregue a um rebanho de 100 ovelhas.

A unidade da Volkswagen em Września, perto de Poznań, na Polónia, conta com um parque fotovoltaico de grande dimensão: mais de 31 mil painéis solares, com uma potência de 18,3 MW, construídos e geridos pela empresa Quanta Energy, sediada em Berlim.

Em dias de sol pleno, esta instalação consegue satisfazer toda a necessidade elétrica da fábrica, e ao longo do ano garante cerca de 25% do consumo total de eletricidade da unidade, que produz modelos como a Volkswagen e-Crafter.

Apesar deste balanço energético, um parque solar deste tamanho traz um desafio: manter a relva entre e sob os painéis sempre aparada, sem que a vegetação acabe por tapar a luz solar que os painéis precisam de captar.

100 ovelhas em vez de cortadores de relva

Em vez de recorrer a maquinaria pesada, a Volkswagen decidiu apostar num rebanho de 100 ovelhas, da raça regional owca wielkopolska.

Desde abril deste ano, o rebanho pasta livremente pelo terreno do parque solar, substituindo por completo os cortadores de relva mecânicos.

As ovelhas vão permanecer no local até ao outono, sempre acompanhadas por pastores experientes.

Mais do que uma solução económica e sustentável, o projeto faz parte de um plano de investigação mais alargado sobre agrivoltaica, o conceito que combina produção de energia solar e atividade agrícola.

A iniciativa está a ser conduzida em parceria com a Universidade de Ciências da Vida de Poznań, cujos investigadores estão a analisar de que forma o pastoreio influencia os seguintes elementos:

Bem-estar dos animais;

Biodiversidade local;

Qualidade do solo;

Vegetação;

Microclima da zona.

Um dos âmbitos do estudo é, também, perceber se a sombra criada pelos painéis ajuda a reduzir o stress térmico sentido pelas ovelhas.

Segundo a responsável da fábrica da Volkswagen, Marzena Pillich-Grońska, o parque fotovoltaico deixou de ser apenas um local de produção de energia limpa, passando também a apoiar a biodiversidade, a agricultura local e a investigação científica.

Na sua visão, isto prova que indústria e natureza podem funcionar em conjunto.

Já a proprietária do rebanho, Justyna Nowak-Gajek, garante que os animais se adaptaram bem ao novo ambiente, dividindo-se naturalmente em pequenos grupos pelo terreno, um comportamento que, segundo explica, é sinal de que se sentem seguros.

Estratégia não é nova

Esta não é a primeira experiência do género no universo Volkswagen. Já em 2013, a fábrica da marca em Chattanooga, no Tennessee, nos Estados Unidos, tinha recrutado um rebanho de 50 ovelhas para tratar da vegetação do seu próprio parque solar, contando ainda com a ajuda de alguns burros a fazer de vigias.

Desta vez, na Polónia, o rebanho é maior e o projeto ganha um propósito científico mais robusto.