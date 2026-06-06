Lamborghini confirma a chegada do Lanzador, mas com uma mudança importante

Finalmente, a Lamborghini decidiu cancelar o Lanzador elétrico. Tal como havíamos referido, o gran turismo verá a luz do dia como um híbrido plug-in relacionado com o próximo Urus. A marca italiana adiou por tempo indeterminado a chegada de modelos elétricos devido às reticências dos seus clientes.

Lamborghini Lanzador deixa de ser elétrico

Recentemente, a Lamborghini tomou a decisão de adiar por tempo indeterminado a estreia do seu primeiro automóvel elétrico, o Lanzador. Previsto para 2028, trata-se de um gran turismo de três portas e quatro lugares com traços de crossover.

Stephan Winkelmann, CEO da marca italiana, afirmou durante uma entrevista que os seus clientes, para já, não estão interessados nesta tecnologia. Por esse motivo, será dada prioridade aos híbridos plug-in.

Poderíamos construir um automóvel totalmente elétrico muito potente e muito rápido, mas não se trata daquilo que podemos fazer, mas sim de tornar realidade os sonhos dos clientes. Os clientes querem motores de combustão. Para nós, a eletrificação fica suspensa por agora. Se perguntar hoje aos clientes o que querem, vão querer um motor de combustão. Os híbridos plug-in funcionam na perfeição: oferecem aos clientes a oportunidade de obter um desempenho ainda superior. E, além disso, reduzimos as emissões de dióxido de carbono.”

A decisão foi reforçada após o lançamento do Ferrari Luce

Após o controverso lançamento do Ferrari Luce, o primeiro elétrico do seu rival por excelência, Winkelmann reafirmou a sua decisão, sublinhando que adiar o primeiro elétrico da Lamborghini foi a escolha certa.

Um movimento que também afetou o SUV Lamborghini Urus, uma vez que estava previsto que a sua segunda geração, programada para o final da década, também fosse elétrica.

Curiosamente, o projeto Lanzador não foi cancelado, mas sim transformado. No final, verá a luz do dia como um híbrido plug-in, servindo de elo de ligação entre os superdesportivos Lamborghini Temerario e Lamborghini Revuelto e o próprio Urus.

A confirmação foi dada por Stefano Cossalter, diretor de produto responsável pelo Lanzador e pelo Urus.

Não veremos um Lamborghini elétrico antes da próxima década

Decidimos não lançar um automóvel elétrico porque a aceitação entre os nossos clientes era praticamente nula. Por isso, decidimos adiar a sua introdução. Trata-se da aceitação e da maturidade da tecnologia, porque, se vamos lançar um automóvel elétrico, tem de ser uma obra-prima em termos de desempenho. O Lanzador integrar-se-á perfeitamente na nossa gama de produtos, entre os automóveis ‘Super Sport’ e o Urus. Se olharmos para as silhuetas, teremos o Temerario, o Revuelto, o Lanzador e, por último, o SUV, que é o Urus.

Uma vez que será afinal um PHEV, em vez de utilizar a plataforma elétrica SSP, deverá provavelmente passar a partilhar a base com o Urus, que assenta na plataforma MLB.

Depois de observarmos o mercado, verificámos que a curva de aceitação [dos veículos elétricos] para o nosso tipo de clientes não está a aumentar e, por isso, decidimos passar de um automóvel totalmente elétrico para um híbrido plug-in. Investir fortemente no desenvolvimento de veículos elétricos puros quando o mercado e a base de clientes não estão preparados seria um passatempo dispendioso e uma irresponsabilidade financeira para com os acionistas, os clientes e os nossos colaboradores e respetivas famílias.

Explicou recentemente Winkelmann.

A decisão da Lamborghini mostra que, mesmo num setor cada vez mais orientado para a eletrificação, as marcas de luxo continuam a adaptar-se às preferências dos seus clientes. Em vez de avançar com um modelo 100% elétrico, a fabricante italiana optou por transformar o Lanzador num híbrido plug-in, procurando combinar elevadas prestações com uma redução das emissões.

Para já, a Lamborghini acredita que os motores de combustão, apoiados por sistemas eletrificados, continuam a ser a solução mais desejada pelos seus compradores. Assim, a chegada do primeiro Lamborghini totalmente elétrico fica adiada para a próxima década, numa estratégia que privilegia a procura do mercado em detrimento da pressão para acelerar a transição elétrica.