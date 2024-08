A “Solar Sail”, missão pioneira da NASA, está atualmente bloqueada

Já se passaram alguns meses desde o lançamento e a missão da NASA sobre velas solares, a "Solar Sail", não está a correr muito bem; até agora, as equipas terrestres não conseguiram lançar o seu enorme sistema de deslizamento do Sol.

Tudo parecia estar a correr bem...

O Advanced Composite Solar Sail System foi lançado a 23 de abril a bordo do foguetão Electron da Rocket Lab. Quase uma semana após o início da sua viagem, o CubeSat do tamanho de um micro-ondas estabeleceu contacto com o controlo terrestre a partir da sua órbita sincronizada com o Sol, que se situa a cerca de 966 quilómetros acima da superfície da Terra. As coisas estavam a correr bem - até a NASA iniciar as operações de desdobramento.

Durante uma primeira tentativa de desdobramento, a vela solar da missão parou quando um monitor de energia a bordo detetou correntes de motor superiores às esperadas, escreveu a NASA numa atualização recente.

Os engenheiros da NASA estão a analisar os dados da nave espacial para compreender o que poderá ter causado a falha súbita. Entretanto, as comunicações, a energia e o controlo de atitude da nave espacial estão a funcionar normalmente, segundo a NASA.

Os operadores da missão têm conseguido descarregar dados da nave espacial durante breves janelas de comunicação planeadas, quando esta passa ao alcance do controlo da missão na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. A equipa está a realizar análises e a avaliar todos os sistemas da nave espacial antes de retomar as operações de lançamento.

Escreveu a NASA.

NASA espera que a tecnologia aprofunde o conhecimento do sistema solar

As velas solares funcionam com fotões do Sol, aproveitando a energia produzida pela luz e utilizando-a para impulsionar as naves espaciais. Quando os fotões atingem as velas da nave espacial, provocam pequenas explosões de impulso que a impulsionam para mais longe da estrela. Se uma nave espacial for capaz de ultrapassar a resistência da atmosfera terrestre, poderá atingir altitudes muito elevadas.

A missão de velas solares da NASA tem como objetivo testar novos materiais e estruturas de lançamento para os sistemas de propulsão experimentais, incluindo novas barras compósitas que são utilizadas para desenrolar a vela. As barras compósitas são feitas de um material polimérico; são leves e ao mesmo tempo rígidas e resistentes à flexão e deformação quando expostas a diferentes temperaturas.

Se for desenrolada, a vela solar estender-se-á por 9 metros de cada lado. A vela tem de ser suficientemente grande para gerar um impulso suficiente e, ao mesmo tempo, estar numa órbita suficientemente alta para ganhar altitude e ultrapassar a resistência atmosférica utilizando a força subtil da luz solar sobre a vela. A força exercida pela luz do Sol é aproximadamente equivalente ao peso de um clipe de papel pousado na palma da mão, segundo a NASA.

A empresa espera que a sua tecnologia de vela solar possa ajudar a alcançar outros destinos no cosmos e a aprofundar o nosso conhecimento do sistema solar.

