Os Pixel recebem novidade da Google para aumentar a vida da bateria no Android

Os Pixel são a proposta da Google que mais se adapta ao Android. Recebem novidades constantes que surgem neste sistema, melhorando-o de forma constante. Agora, e com uma simples atualização, os Pixel recebem uma novidade da Google para aumentar a vida da bateria.

A Google lançou uma nova funcionalidade no Android 15 que pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria dos Pixel. A funcionalidade, chamada "Limite de carregamento da bateria", permite aos utilizadores dos Pixel limitar o nível máximo de carga a 80%. Isto foi concebido para reduzir o stress da bateria e retardar a sua degradação ao longo do tempo.

A funcionalidade foi detetada pela primeira vez na atualização do Android 15 de novembro para os smartphones Pixel, lançada recentemente. No entanto, parece estar a ser implementado gradualmente e pode não estar disponível de imediato para todos os utilizadores destes smartphones.

A nova secção aparece logo abaixo de “Partilha de bateria”. Esta opção é uma alternativa ao “Carregamento Adaptativo” da Google, que aprende os seus hábitos de carregamento e, em seguida, abranda o carregamento do telefone durante a noite para prolongar a vida útil da bateria.

Aumentará a vida da bateria no Android

Carregar regularmente a bateria do smartphone até 100% pode sobrecarregá-lo ainda mais. Isto especialmente se permanecer com carga total durante longos períodos. Ao limitar a carga máxima a 80%, é reduzido este stress e pode potencialmente prolongar a vida útil da bateria. Esta funcionalidade está agora também presente em iPhones com iOS 18.

Espera-se que a funcionalidade "Limite de carga da bateria" esteja disponível nos telefones Pixel com a mais recente atualização do Android de 15 de novembro. Também poderá estar disponível em outros smartphones Android no futuro.

É também importante notar que limitar o nível máximo de cobrança a 80% resultará num tempo de utilização ligeiramente mais curto entre carregamentos. No entanto, para muitos utilizadores, os benefícios de prolongar a vida útil da bateria podem superar este pequeno inconveniente.