O Android 15 foi lançado pela Google, mas ainda ninguém o pode instalar nos smartphones

Depois de vários meses a ser preparado, o Android 15 foi finalmente lançado pela Google. Este era um momento esperado por muitos, mas que, na verdade, pode não atingir os objetivos aguardados. O Android 15 está disponível, mas no AOSP (Android Open Source Project) e não para instalação como atualização nos smartphones.

O Android 15 foi lançado pela Google

A I/O deste ano marcou de forma oficial o início do desenvolvimento do Android 15. Nesse evento a Google mostrou o caminho que quer seguir com o seu sistema operativo móvel, revelando muitas das novidades que iria preparar nos meses seguintes.

O cronograma apresentado era similar ao que nos anos anteriores estivera definido e marcava para o final do verão a chegada do Android 15. A Google deveria aproveitar a chegada dos novos smartphones para lançar esta nova atualização. A verdade é que não foi esse o caminho seguido e agora a nova atualização foi lançada, mas apenas para os programadores, no AOSP.

Sistema da Google chegou ao AOSP

Por norma, ao chegar a este estágio de desenvolvimento, o Android era também disponibilizado para os Pixel. Este ano não acontece, sendo esperado para as próximas semanas, o que o coloca, como reportado, para outubro. Isso só acontecera antes com o Android 12.

Do que a Google revelou, entretanto, “dispositivos selecionados” vão ver o Android 15 “nos próximos meses”. Aqui temos as conhecidas marcas associadas ao sistema da Google, como a Samsung, Honor, iQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi.

Atualização para smartphones vai demorar

Em breve, os smartphones com Android 15 suportarão chaves de acesso de toque único, deteção de roubo, multitarefa melhorada para dispositivos de ecrã grande e a capacidade de limitar o acesso a determinadas aplicações. Além disso, a Google também expande a funcionalidade Circle to Search com uma nova capacidade para identificar músicas.

Agora que o Android 15 foi lançado pela Google, ainda que no AOSP, as marcas podem iniciar a criação das suas atualizações. Estas devem surgir nos próximos meses, ainda que os Pixel a recebam dentro de semanas, com todas as novidades.