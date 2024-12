O Chrome está mais rápido no Android e a Google explicou porquê

O Chrome da Google atingiu um novo patamar de desenvolvimento. Este browser ficou muito mais rápido nos smartphones Android e estas melhorias de velocidade surgem de melhores construções de software, atualizações do motor de renderização V8 JavaScript e Blink e mais trabalho em equipa com fabricantes de dispositivos Android pela Google.

Chrome está mais rápido no Android

Uma forma importante de medir melhorias é através do benchmark Speedometer. A Google disse numa publicação do seu blogue que registou “um aumento significativo nas pontuações do Speedometer 2.1 em dispositivos Android” desde o lançamento do Chrome 112, que foi em abril de 2023.

Um fator importante foram as alterações feitas na forma como o Chrome está construído. Antes, utilizava a mesma versão para todos os dispositivos Android, o que limitava o quanto podia ser otimizado, especialmente em modelos de baixo custo com menos memória e armazenamento. A nova versão criou uma build especial para dispositivos Android mais avançados, permitindo melhores técnicas de otimização.

Estas técnicas incluem a concentração na arquitetura ARM64 para fazer um melhor uso das instruções e a otimização do compilador para um desempenho mais rápido em vez de tamanhos de ficheiro menores. Há ainda a utilização de otimização guiada por perfil para melhorar como o código é organizado e otimizado. Estas melhorias de construção foram responsáveis ​​por mais de metade do aumento geral das pontuações do Speedometer.

Google explicou como conseguiu a melhoria

As atualizações recentes melhoraram o funcionamento do V8 e do Blink. Foram feitas alterações no analisador HTML e o V8 adicionou novas funcionalidades (chamadas Sparkplug e Maglev) para acelerar o processo de escrita de código sem perder qualidade, o que ajuda tanto no desempenho como na duração da bateria. Também ajustaram a recolha de lixo para diminuir o seu efeito no desempenho e outras pequenas melhorias no V8 e noutros motores de renderização.

É importante salientar que a parceria com parceiros Android como a Qualcomm ajudou a melhorar a forma como o sistema operativo gere threads e ajusta a utilização de energia. A plataforma Snapdragon 8 Elite apresentou um aumento de 60% a 80% nas pontuações do Speedometer 3.0 em comparação com a versão anterior.

Pontuações mais elevadas no Speedometer significam que os sites carregam mais rapidamente e os utilizadores têm interações mais fáceis com o conteúdo online. Por exemplo, carregar um documento do Google Docs num Pixel Tablet demora 50% menos tempo do que no Chrome. Isto é percetível durante a navegação por períodos mais longos, pelo que estes aumentos são ótimos para os utilizadores.