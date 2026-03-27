Android 17 em mais de 30 smartphones! Lista oficial e como descarregar a atualização
Já passou um mês desde que a Google começou os testes com os seus telemóveis para o Android 17. A nova versão do sistema operativo traz mudanças interessantes na inteligência artificial e na produtividade, e que agora também está disponível em smartphones de marcas como a Samsung, Xiaomi e Oppo.
Esta nova atualização já está a chegar a mais de trinta modelos. A partir de agora, qualquer pessoa com um dos seguintes smartphones pode descarregar e instalar a atualização para usufruir das novas funcionalidades.
A atualização para o Android 17 está disponível em versão beta, o que significa que os utilizadores podem experimentar a versão antes do lançamento oficial. É uma versão beta pública, pelo que, se tiver um smartphone compatível, pode instalá-la sem problemas. Além disso, quando a versão final for lançada, o equipamento será um dos primeiros a receber a atualização.
Uma das maiores mudanças que esta nova atualização trará ao smartphone é um novo modo desktop que irá aparecer quando se ligar o dispositivo a um monitor externo. Este modo permitirá executar aplicações em ecrã inteiro com um design semelhante ao de um programa de computador. A atualização para o Android 17 trará também novas funcionalidades de IA e mais opções de segurança e privacidade, como o bloqueio de APKs não verificados.
Smartphones compatíveis com o Android 17
Como referido, a versão beta do Android 17 já está disponível para mais de 30 telemóveis, incluindo não só dispositivos Google, mas também alguns da Motorola, OnePlus, Oppo e Realme. A lista completa de telemóveis compatíveis com o Android 17 está abaixo.
- Pixel 10
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10a
- Pixel 9
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9a
- Pixel 8
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8a
- Pixel Tablet
- Pixel Fold
- Pixel 7
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7a
- Pixel 6
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6a
Equipamentos Motorola compatíveis com Android 17
- Motorola Edge 70
- Motorola Edge 70 Fusion
- Motorola Edge 70 Fusion+
- Motorola Edge 60
- Motorola Edge 60 Fusion
- Motorola Edge 2025
- Motorola Moto G86
- Motorola Moto G86 Power
- Motorola Moto G57
- Motorola Moto G57 Power
Outros equipamentos compatíveis
- OnePlus 15
- Oppo Find X9
- Realme GT 8 Pro
Para atualizar um destes telefones para o Android 17, basta aceder ao site do programa beta da Google e registar o seu dispositivo. Em seguida, aceda a Definições > Acerca do telefone > Atualizações de software e descarregue e instale a atualização. Note que o processo de registo para o programa beta pode variar dependendo do seu dispositivo.