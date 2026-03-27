Android 17 em mais de 30 smartphones! Lista oficial e como descarregar a atualização

Já passou um mês desde que a Google começou os testes com os seus telemóveis para o Android 17. A nova versão do sistema operativo traz mudanças interessantes na inteligência artificial e na produtividade, e que agora também está disponível em smartphones de marcas como a Samsung, Xiaomi e Oppo.

Esta nova atualização já está a chegar a mais de trinta modelos. A partir de agora, qualquer pessoa com um dos seguintes smartphones pode descarregar e instalar a atualização para usufruir das novas funcionalidades.

A atualização para o Android 17 está disponível em versão beta, o que significa que os utilizadores podem experimentar a versão antes do lançamento oficial. É uma versão beta pública, pelo que, se tiver um smartphone compatível, pode instalá-la sem problemas. Além disso, quando a versão final for lançada, o equipamento será um dos primeiros a receber a atualização.

Uma das maiores mudanças que esta nova atualização trará ao smartphone é um novo modo desktop que irá aparecer quando se ligar o dispositivo a um monitor externo. Este modo permitirá executar aplicações em ecrã inteiro com um design semelhante ao de um programa de computador. A atualização para o Android 17 trará também novas funcionalidades de IA e mais opções de segurança e privacidade, como o bloqueio de APKs não verificados.

Smartphones compatíveis com o Android 17

Como referido, a versão beta do Android 17 já está disponível para mais de 30 telemóveis, incluindo não só dispositivos Google, mas também alguns da Motorola, OnePlus, Oppo e Realme. A lista completa de telemóveis compatíveis com o Android 17 está abaixo.

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Equipamentos Motorola compatíveis com Android 17

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Fusion

Motorola Edge 70 Fusion+

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 2025

Motorola Moto G86

Motorola Moto G86 Power

Motorola Moto G57

Motorola Moto G57 Power

Outros equipamentos compatíveis

OnePlus 15

Oppo Find X9

Realme GT 8 Pro

Para atualizar um destes telefones para o Android 17, basta aceder ao site do programa beta da Google e registar o seu dispositivo. Em seguida, aceda a Definições > Acerca do telefone > Atualizações de software e descarregue e instale a atualização. Note que o processo de registo para o programa beta pode variar dependendo do seu dispositivo.