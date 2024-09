Afinal era verdade: Facebook e Google ouviam tudo o que dizia perto do seu smartphone

Já todos passaram pela situação de verem surgir nas redes sociais publicidade a produtos sobre os quais estiveram a conversar. A justificação mais simples é os utilizadores estarem a ser escutados, algo que sempre foi negado e até indicado como impossível. Na verdade, como se soube agora, o Facebook e a Google podem ter estado a ouvir tudo o que os utilizadores diziam, recorrendo ao “Active Listening”.

Os anúncios nas plataformas de redes sociais, especialmente no Facebook e Instagram, ambas propriedade da Meta, surpreendem muitos utilizadores. As pessoas ficam chocadas quando um anúncio de um produto que acabaram de discutir aparece em segundos. Documentos divulgados revelaram que o Facebook admitiu oficialmente ouvir os seus utilizadores.

A questão de saber se as redes sociais estão a utilizar microfones dos smartphones para ouvir as conversas e depois direcionar anúncios voltou à tona e, desta vez, as alegações são mais sérias do que nunca. Documentos divulgados, obtidos pela 404 Media, revelaram a existência de um software conhecido como “Active Listening”.

Software “Active Listening” ouve conversas em tempo real

Este software, utilizado pelo Facebook, emprega inteligência artificial para ouvir conversas em tempo real, utilizando os dados para compreender as intenções do utilizador. Os documentos alegam que o Cox Media Group (CMG), um dos principais gigantes da TV e da rádio nos EUA e parceiro de marketing do Facebook, tem utilizado este software de “Active Listening”.

Segundo os documentos de apresentação da CMG, o software captura dados de áudio dos telefones dos utilizadores e combina-os com os seus dados comportamentais para tornar a publicidade direcionada mais precisa. É relatado que grandes empresas como a Amazon, Facebook e Google estão entre os clientes deste software.

Após a divulgação do relatório da 404 Media, a Google removeu o CMG da sua lista do Programa de Parceiros. A Meta começou também a rever a sua parceria com a CMG para investigar se violava os termos do serviço.

Estas fugas de informação e declarações reacenderam as preocupações sobre o impacto dos gigantes das redes sociais na privacidade dos utilizadores. Com as questões de legalidade, as implicações éticas de tais práticas continuam a ser calorosamente debatidas. Parece que a forma como estas plataformas regulam tais práticas e protegem os utilizadores continuará a ser um tema de discussão nos próximos tempos.