Com o Android 15 a chegar, o Android 14 ainda está longe de ser a versão mais usada

Estamos, provavelmente, a poucas semanas da chegada do Android 15. A Google tem dado provas disso, com algumas atualizações, e certamente que o Pixel 9 já usará essa versão. A tão pouco tempo da chegada de mais uma atualização, é hora de ver como está o universo Android em termos de utilização das versões, em especial o Android 14.

O Android 14 continua longe de ser o mais usado

Segundo os dados mais recentes disponíveis, a versão mais popular do Android atualmente ainda não é a mais recente, ou seja, o Android 14. Quem tem a coroa é o já conhecido Android 13, tendo a seu cargo uma quota de apenas 21% dos dispositivos ativos em 2024.

Estes dados são baseados nos dispositivos Android que se ligaram à Google Play Store num período de sete dias e estão disponíveis para os programadores através do Android Studio. A Google fornece estes dados para ajudar os programadores a escolher a versão mínima compatível com as suas apps.

Esta informação não está ainda atualizada à data mais atual, e é ainda referente ao dia 1 de maio de 2024. Os números mais relevantes do universo Android, segundo a informação da Google, é a seguinte.

Última versão: Android 14 com 13%

Android 14 com 13% Versão mais popular: Android 13 com 20,9%

Como está o universo Google com o Android 15 a chegar

Fazendo uma rápida comparação com junho de 2023, a última vez que estes dados foram documentados em detalhe, é possível ver dados relevantes. Podemos ver que a adoção do Android 13 aumentou, na verdade, um pouco mais de 6% até maio de 2024.

Enquanto isso, o Android 11, a versão mais popular nessa altura, desceu de pouco mais de 23% para 19%. No entanto, o Android 10 continua presente num número surpreendente de dispositivos, caindo de 17,8% em junho de 2023 para apenas 13,6% em maio de 2024.

Como a Google não tem um calendário específico disponível para atualizar estes dados, que tende a ser esporádico, não é simples tirar muitas conclusões. Torna-se difícil dizer com certeza quão bem correu a adoção do Android 14 antes do lançamento do Android 15. Com toda a probabilidade, é certamente superior a 13% atualmente.