Alvo de sanções, Rússia aprova lei que permite fazer pagamentos globais com criptomoedas

Pressionada pelas sanções ocidentais, na sequência da guerra na Ucrânia, a Rússia aprovou uma lei que permite a utilização de criptomoedas para pagamentos internacionais.

Conforme avançado pela imprensa, legisladores russos aprovaram, na terça-feira, uma nova lei que permite o uso de criptomoeda para pagamentos internacionais. Com a guerra na Ucrânia, o país tem enfrentado uma grande pressão económica provocada pelas sanções ocidentais.

A Duma Estatal, que é a câmara baixa do Parlamento russo, deu luz verde inicial para a nova legislação, que permitirá às empresas usar criptomoedas para o comércio internacional.

Estamos a tomar uma decisão histórica na esfera financeira.

Disse Anatoly Aksakov, chefe da Duma Estatal, aos legisladores, de acordo com a Reuters.

Na perspetiva de Mati Greenspan, diretor-executivo da empresa de pesquisa de mercado de criptografia Quantum Economics, esta adoção da criptomoeda pela Rússia faz sentido, uma vez que as transações "não podem ser censuradas ou bloqueadas por nenhum governo ou banco".

Anteriormente, a Rússia não quereria permitir este tipo de liberdade transacional aos seus cidadãos, mas agora estamos num ponto em que a Bitcoin é usada com tanta frequência no comércio diário que o custo de oportunidade para eles não a permitirem é simplesmente muito alto.

Perante este custo de oportunidade, além de aprovar legislação que permite às empresas russas fazerem transações internacionais por meio de criptomoedas, o banco central do país terá, também, permissão para movimentar dinheiro no exterior por via de moedas digitais privadas.

A governadora do banco central russo, Elvira Nabiullina, disse que os pagamentos baseados em criptomoedas começariam a ocorrer antes do final de 2024: "Já estamos a discutir os termos com ministérios e departamentos, com empresas, e esperamos que os primeiros pagamentos desse tipo ocorram antes do final deste ano".

Recorde-se que, em janeiro de 2022, o banco central russo propôs proibir o uso de criptografia para transações, citando ameaças à estabilidade financeira, ao bem-estar dos cidadãos e à soberania da política monetária.

A Rússia tem sido alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha, desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. Os governos continuaram a pressionar o país, visando o Presidente Vladimir Putin, o setor financeiro da Rússia e, também, oligarcas, conforme recordado pela CNBC.

Rússia está a explorar uma moeda digital

À semelhança de outros governos, a Rússia está a explorar a implementação de uma versão digital do rublo. A governadora do banco central disse que este procurará passar de uma fase piloto para a implementação em massa do rublo digital a partir de julho de 2025, segundo a agência de notícias russa Interfax.

Ao contrário das criptomoedas, que não têm uma autoridade central a governá-las, as Central Bank Digital Currency (CBDC), ou moedas digitais do banco central, são emitidas diretamente por um governo e são projetados para replicar moedas fiduciárias na forma de um token digital.