Google traz para o Chrome uma das melhores novidades da pesquisa no Android

A pesquisa é o centro de toda a atividade da Google, seja em que plataforma for. A prova disso são algumas novidades como o Circular para pesquisar do Android. Esta capacidade única alarga fronteiras e a chegar ao Chrome, onde poderá em breve ser usada de forma igualmente interessante. Descubra o que está para chegar ao Chrome.

Google traz para o Chrome uma novidade

Com esta funcionalidade, disponível nos Pixel e nos Samsung Galaxy S24, pode realizar pesquisas especializadas circulando qualquer parte de uma imagem ou captura de ecrã. O Google Chrome está pronto para lançar esta funcionalidade para os utilizadores do Windows e do macOS em breve, permitindo assim uma pesquisa mais simples.

Anunciado inicialmente com a série Galaxy S24, no início deste ano, a nova funcionalidade foi posteriormente expandida para mais smartphones Android. Só mais tarde chegou ao iPhone através do atalho do Google Lens. Atualizações recentes revelam que a funcionalidade Circle to Search estará agora também disponível para utilizadores de desktop.

A funcionalidade Circle to Search está agora acessível com um novo atalho do Google Lens para o Chrome e Chromebooks. Ao clicar no novo botão adicionado à barra de endereço, pode abrir uma linha de comandos e verificar a área selecionada online através do Google Lens.

Mesma pesquisa que já usamos no Android

Após vários meses de testes, esta funcionalidade está agora disponível para utilizadores do ChromeOS 127 Beta e Chrome 128. A Google incorporou-o oficialmente na janela ‘Novos recursos do Chrome’, removendo o seu estado de recurso oculto.

Assim, basta aceder a esta área de novas ideias e novas funcionalidades e ativar esta melhoria única do browser da Google. Após isso, encontrará no menu do Chrome a opção "Pesquisa com o Google Lens" ou mais simplesmente um icone novo ao lado da barra de endereço. Usar é simples, bastando desenhar uma caixa à volta do que se pretende pesquisar.

Se é utilizador do Google Chrome, em breve poderá utilizar a funcionalidade Circle to Search do Google Lens, independentemente da plataforma. É mais uma forma única que a Google oferece aos utilizadores para procurarem na Internet tudo o que querem.