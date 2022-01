Rússia quer proibir totalmente o uso e a mineração de criptomoedas

Apesar de ser um mercado apelativo, algumas criptomoedas, como os Bitcoins, têm vindo a perder algum valor. Mas esta é uma realidade conhecida pelos utilizadores mais informados, uma vez que é claro que este é um mercado pouco estável.

Contudo, nem todos veem com bons olhos as moedas digitais e vários países têm combatido esta tendência. Mais recentemente é a Rússia que, segundo as informações, pretende proibir totalmente tanto o uso como a mineração de criptomoedas no país.

Rússia propõe proibição de criptomoedas no país

De acordo com as informações, o Banco Central da Federação Russa (CBR), que é a principal entidade reguladora financeira do país, publicou um relatório nesta quinta-feira (20), intitulado "Criptomoedas: tendências, riscos e medidas", onde menciona os riscos associados às criptomoedas para os investidores e para os Estados. Neste sentido, como uma forma de proteção, a organização indica que proibir o uso, o comércio e a mineração de criptomoedas no país poderá ser uma boa opção.

Segundo os detalhes revelados, esta proposta poderá prender-se com questões políticas, uma vez que o Serviço Federal de Segurança (FSB) terá pressionado o Banco Central Russo para que este propusesse a proibição.

O relatório foi apresentado durante uma entrevista online com Elizaveta Danilova, diretora do Departamento de Estabilidade Financeira do Banco da Rússia. O documento indica que as criptomoedas são voláteis e amplamente utilizadas em atividades ilegais, como fraudes.

Assim, o Banco Central russo sugere que o país precisa então de novas leis e regulamentações que proíbam efetivamente qualquer atividade relacionada a criptomoedas no país. Em especial, a emissão de criptomoedas e a organização da sua circulação na Rússia devem ser proibidas.

Atualmente a Rússia é o 3º país do mundo com mais mineradores de criptomoedas. Mas com esta nova proposta, essa realidade poderá mudar drasticamente num curto espaço de tempo, para além de que devem estar pensadas penalizações para quem não cumprir, caso a medida seja implementada.