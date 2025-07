Rússia adaptou-se às sanções: empresas fazem pagamentos internacionais com ouro e crypto

Longe vai o tempo em que as transações eram complexas e implicavam longos processos. Contornando as sanções de que foram alvo, as empresas da Rússia estão a utilizar ouro, mas, também, netting e criptomoedas para executar pagamentos internacionais.

Os pagamentos internacionais para o comércio russo quase pararam, em 2024, quando os bancos dos principais parceiros comerciais da Rússia, incluindo China, Índia, Turquia e Emirados Árabes Unidos, ficaram sob a ameaça de sanções secundárias dos Estados Unidos.

O problema foi sendo mitigado, segundo a Reuters, com as empresas russas e os seus parceiros a adaptarem-se às sanções e a encontrarem formas de executar os pagamentos internacionais.

Conforme a informação partilhada por Yuri Chikhanchin, chefe do órgão regulador financeiro da Rússia com o Presidente Vladimir Putin, esta semana, as empresas russas estão a utilizar com sucesso ouro, criptomoedas e netting para facilitar os pagamentos internacionais.

Formas alternativas de liquidação estão a ser ativamente utilizadas. Estas incluem ouro e criptomoedas. E agora surgiu o netting, operações de netting, que estamos atualmente a analisar.

O chefe da autoridade financeira russa, o primeiro alto funcionário russo a detalhar publicamente os métodos usados pelas empresas russas para pagamentos internacionais, informou ainda sobre os fluxos financeiros, dizendo que a Rússia mudou o seu foco para "o Médio Oriente, o Sudeste Asiático e a região asiática, em geral".

Putin curioso sobre métodos usados pelas empresas da Rússia

Em abril, citando fontes bancárias que preferiram não se identificar devido à sensibilidade do assunto, a Reuters terá informado que os principais bancos russos criaram um sistema de pagamentos de netting para transações com a China.

De acordo com uma transcrição publicada no site do Kremlin, Putin estava curioso para saber como funcionava o netting e se o regulador estava a acompanhar tais pagamentos.