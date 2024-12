União Europeia quer novas regras para abrir o iOS do iPhone para o Android

A Apple tem estado a ver-se obrigada a seguir regras na União Europeia que estão a mudar o seu ecossistema. Os alvos são principalmente o iOS e o iPhone, mas alargam-se a outras das suas propostas. Do que se sabe agora, há novas medidas a caminho e que vão tornar o iOS muito mais próximo do Android, com a abertura de funcionalidades ao sistema da Google e outros.

A União Europeia (UE) lançou alguns alertas para tornar mais compatíveis dispositivos como o iPad e o iPhone controlados pela Apple. Esta medida da Comissão segue-se ao processo da Lei dos Mercados Digitais (DMA) lançado em setembro.

O projeto de recomendações, segundo a Comissão da UE, inclui a comutação automática de áudio, ligação em segundo plano, notificações, transferência de dados via AirDrop, AirPlay e partilha Wi-Fi. Desta forma, aborda também uma vasta gama de recursos de operacionalidade oferecidos pela Apple, como a ligação Wi-Fi automática.

Na verdade, estas decisões abrangem pessoas que utilizam iPhones e acessórios de diferentes marcas. Por exemplo, os utilizadores de relógios inteligentes Garmin processaram a empresa, dizendo que não podiam enviar respostas rápidas por causa do iPhone. O objetivo da UE será aumentar a interoperabilidade dentro do ecossistema Apple.

No entanto, a Apple manifestou preocupação com os mandatos de interoperabilidade do DMA. Assim, alertou para riscos de segurança “quase impossíveis de eliminar”. A empresa criticou “empresas ávidas de dados” como a Meta e disse que não conseguiria responder aos pedidos.

A Meta respondeu às alegações da Apple e afirmou que estava a agir de forma anti-concorrencial. “O que a Apple está realmente a dizer é que não acredita na interoperabilidade”, disse um porta-voz da empresa. “Cada vez que a Apple é criticada por comportamento anti-concorrencial, defende-se com base em questões de privacidade que não têm nenhum fundamento na realidade”, disse.

A Comissão Europeia está a recolher feedback das empresas que procuram a interoperabilidade com a Apple até 2025. As medidas finais e juridicamente vinculativas a aplicar à gigante tecnológica deverão estar concluídas antes de março. Se a Apple não cumprir estas decisões, espera-se que a UE lance uma investigação formal no próximo ano. Poderia também impor multas de até 10% das suas vendas anuais globais.