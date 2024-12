Satya Nadella admite o impensável! Google ganha mais com o Windows do que a Microsoft

Satya Nadella, CEO da Microsoft, revelou numa entrevista algo quase impensável. Disse que a Google ganha mais com o Windows do que a própria empresa e, claro, explicou as razões. Apesar do domínio no mercado dos sistemas operativos, a Microsoft vai tentar recuperar terreno a todo o custo e tem a arma definitiva nas suas mãos.

O mundo da tecnologia está atónito desde que Satya Nadella, o CEO da Microsoft, lançou uma bomba. A Google tira mais partido do Windows do que a própria Microsoft. Satya Nadella deixou escapar uma ideia impensável numa entrevista para o podcast Bg2 Pod. “A Google ganha mais dinheiro com o Windows do que toda a Microsoft”, disse o CEO da gigante do software.

O Windows, embora ainda seja o rei dos sistemas operativos para PC, com mais de 70% do mercado, já não é o que era para a Microsoft. A empresa está agora totalmente focada na inteligência artificial e na cloud e parece que este sistema foi relegado para o segundo ou terceiro lugar em termos de relevância.

Isto é algo que, entretanto, a Google tem conseguido tirar partido. Com o Google Chrome a dominar o mercado e a ser o motor de pesquisa preferido na maioria dos computadores Windows, cada utilização traduz-se em receitas publicitárias para o gigante.

Satya Nadella, por sua vez, reconhece que não têm tido muito sucesso no mercado dos browsers, algo que acontece há já algum tempo. O Edge, o sucessor do Internet Explorer, não conseguiu ofuscar o Chrome. E o Windows, apesar de ser a plataforma da Microsoft, é um sistema “aberto” onde qualquer pessoa pode oferecer os seus produtos.

Claro que, mais vale tarde do que nunca e, tendo em conta que a Microsoft reconhece que existe um grande problema, nem tudo está perdido e mais uma vez, vai desempenhar um papel importante. Com o seu assistente Copilot, a empresa espera recuperar parte do terreno perdido. Admite que a perda foi tão grande que agora podem tentar novamente.

Claro que a Google aproveitou a oportunidade. Com tudo isto, não há dúvida que o Windows continua a ser vital para a Microsoft. Por outro lado, o seu modelo de negócio aberto permite que concorrentes como a Google fiquem com uma boa parte das receitas. A grande questão é se a Microsoft vai conseguir alterar esta situação.