Microsoft vai instalar esta app no Windows 10 mesmo contra a vontade de todos

A Microsoft termina o suporte ao Windows 10 no dia 14 de outubro. Aqui deixará de receber atualizações. Pelo menos até essa data a Microsoft parece comprometida a continuar a lançar atualizações que protegerão o sistema dentro do possível. Uma destas, vai trazer uma novidade que ninguém pediu e que ninguém poderá rejeitar.

É o caso da atualização de segurança do Windows 10, que trará a nova app Outlook e a instalará sem a permissão expressa do utilizador; A instalação da atualização será obrigatória a partir de 11 de fevereiro, embora o Outlook também esteja presente na atualização opcional que será lançada a 28 de janeiro.

Tradicionalmente, as ‘atualizações de segurança’ focam-se no lançamento de patches e correções para ‘bugs’ e falhas no sistema, e geralmente não incluem novas aplicações, sendo consideradas novas funcionalidades do sistema.

A Microsoft confirmou que não é possível bloquear a instalação da nova app, pelo que esta ocupará espaço no nosso computador mesmo que não a queiramos. Pelo menos nem todos os utilizadores do Windows 10 seriam afetados.; A Microsoft informa que esta informação se aplica aos utilizadores do Microsoft 365, o serviço de subscrição que oferece acesso ao pacote de escritório Office, entre outros serviços.

Portanto, pelo menos em teoria, os utilizadores que não possuem o Microsoft 365 não devem receber o novo Outlook nos seus computadores, e a boa notícia é que a app pode ser desinstalada depois de a Microsoft a instalar à força. Além disso, a app clássica do Outlook não será desinstalada e as definições não serão alteradas, para o utilizador poder continuar a usar normalmente caso não queira a nova app.

Ainda assim, é uma decisão controversa, especialmente porque o programa que a Microsoft está a tentar instalar à força não é propriamente popular. O novo Outlook recebeu muitas críticas desde o primeiro momento, sendo o substituto da app Windows 11 Mail, mas muito útil. Os utilizadores do Windows 11 recorreram aos fóruns da Microsoft e ao Reddit para se queixarem que a nova app Outlook é mais pesada, não tem funcionalidades básicas e exibe anúncios.

No entanto, a Microsoft prefere que os utilizadores utilizem a nova versão do Outlook, por ser baseada na mesma interface e código da web, e por oferecer acesso ao Copilot, o assistente de IA que se tornou a grande aposta da Microsoft na empresa. É provavelmente por isso que a nova app Outlook também está a chegar aos computadores com Windows 10, embora seja necessário utilizar uma actualização obrigatória para a obter.