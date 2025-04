Microsoft poderá fazer-lhe uma visita guiada ao Copilot no Windows 11

Com a chegada da Inteligência Artificial (IA), muitas são as ferramentas que as empresas estão a criar e utilizar para potencializarem as suas ofertas. Caso disso é a Microsoft, com o Copilot no Windows. A pensar nos menos experientes, a gigante do software parece estar a adicionar uma visita guiada.

Ainda que a maioria dos utilizadores do Windows pareça não gostar do Copilot - aparentemente, segundo vimos aqui -, a Microsoft estará a trabalhar numa forma de facilitar a sua utilização.

Conforme detetado pelo utilizador do X @PhantomOfEarth, citado pela imprensa, a aplicação Copilot no Windows 11 estará a receber uma visita guiada para ajudar os novos utilizadores a orientarem-se neste novo mundo da IA no PC.

Apesar de a Microsoft não ter confirmado oficialmente este recurso, não é descabido que a empresa esteja a lançar um guia para orientar os utilizadores.

Aparentemente, este surge na parte superior da aplicação Copilot.

Segundo mostrado, o primeiro passo introduz a caixa de propmts, onde os utilizadores podem escrever ou fazer pedidos. Esta é a principal forma de interagir com o assistente de IA da Microsoft.

Depois, o guia leva o utilizador através do botão de upload, que permite adicionar documentos, imagens e outros ficheiros para o Copilot trabalhar. Esta parte indica, também, que o Copilot pode resumir, reescrever ou editar o conteúdo suportado.

O guia mostra ainda o modo Quick View, uma funcionalidade que minimiza o Copilot numa janela mais pequena para facilitar a multitarefa entre aplicações abertas.

Ainda que não tenha sido confirmada oficialmente, esta visita guiada pelo Copilot pode, de facto, facilitar a utilização do assistente de IA da Microsoft, especialmente pelos utilizadores menos experientes, que apresentam mais dúvidas e dificuldades.