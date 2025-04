Reino Unido planeia regras para as criptomoedas. País quer ser “líder mundial”

Esta terça-feira, o Reino Unido publicou um projeto de legislação para a indústria de criptomoedas. O objetivo passará por tornar-se "líder mundial em ativos digitais".

Num evento fintech, na terça-feira, a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, anunciou planos para um "regime regulatório abrangente para ativos criptográficos".

Na mesma intervenção, citada pela imprensa, a ministra explicou que as propostas teriam como objetivo tornar o país um "líder mundial em ativos digitais".

As empresas de criptografia com clientes do Reino Unido também terão de atender a padrões claros de transparência, proteção ao consumidor e resiliência operacional - assim como as empresas de finanças tradicionais.

Informou o departamento do Tesouro do Reino Unido, num comunicado divulgado após os comentários de Rachel Reeves, explicando que as regras trarão as criptomoedas e aqueles que nela se envolvem para o quadro regulatório.

O objetivo do Governo britânico passa por "[reprimir] os maus atores enquanto [apoia] a inovação legítima".

Segundo Reeves, o Reino Unido planeia aprofundar a cooperação regulatória com os Estados Unidos, por forma a impulsionar a adoção responsável de ativos digitais.

Para que o Reino Unido seja um líder mundial em ativos digitais, a cooperação internacional é vital.

Disse a ministra, dirigindo-se aos participantes da cimeira anual do grupo da indústria de fintech Innovate Finance.

De facto, na semana passada, a ministra das Finanças britânica reuniu-se com o seu homólogo americano, Scott Bessent, para discutir um acordo comercial. Na perspetiva da ministra, partilhada na altura, "a regulamentação deve apoiar os negócios, não retê-los".