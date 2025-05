Bitcoin bate novo recorde: mais de 108 mil dólares!

Apesar do ceticismo em torno da criptomoeda, a verdade é que o Bitcoin não para de crescer, mostrando que há de facto quem acredite no seu potencial de valorização. Num novo recorde, o ativo foi além de uns impressionantes 108 mil dólares!

Indo além do recorde que havia estabelecido em janeiro, o Bitcoin atingiu, agora, 108.955 dólares, de acordo com a Coin Metrics.

O novo recorde do Bitcoin foi resultado de uma série de ingredientes favoráveis no caldeirão macro, ou seja, números de inflação mais suaves dos Estados Unidos da América [EUA], uma desaceleração na guerra comercial EUA-China e o downgrade da dívida soberana dos EUA pela Moody's, que virou o foco para reservas alternativas de valor como o Bitcoin.

Teorizou Antoni Trenchev, cofundador da crypto exchange Nexo, acrescentando que "entramos num universo alternativo muito diferente do início de abril, quando as preocupações macro globais estavam no auge e o Bitcoin caiu para 74.000 dólares".

É possível que uma janela de três meses se tenha aberto para que os ativos de risco prosperem à medida que um acordo mais amplo entre os EUA e a China seja firmado.

Com oscilações, Bitcoin mantém crescimento...

O preço do Bitcoin tem subido constantemente este mês. Além disso, segundo a CNBC, as receitas cumulativas em fundos negociados em bolsa (em inglês, ETF) que acompanham o preço da criptomoeda ultrapassaram os 40 mil milhões de dólares na semana passada e, em maio, registaram apenas dois dias de perda.

Os investidores esperam que os próximos estímulos, incluindo atualizações regulatórias, bem como investimentos em tesouraria empresarial, aumentem os preços do Bitcoin, de acordo com Steven Lubka, chefe de clientes privados e escritórios familiares da Swan Bitcoin.

Aliás, desde o início do ano, o número de criptomoedas detidas por empresas públicas cresceu 31%, para cerca de 349 mil milhões de dólares, de acordo com o Bitcoin Treasuries - ou seja, 15% do total de Bitcoin.

Apesar de o recorde ser positivo, a verdade é que as oscilações que a Bitcoin tem registado reforçam o seu caráter volátil e, em última análise, sublinham a necessidade de cuidado.