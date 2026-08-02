Sam Altman quer mesmo que a IA eduque os seus filhos…

Sam Altman, líder da OpenAI, sugeriu recentemente uma nova utilidade para o ChatGPT no quotidiano familiar que gerou uma forte onda de contestação nas redes sociais. A ideia de automatizar a comunicação com as crianças através de inteligência artificial (IA) não foi bem recebida pela comunidade.

O podcast diário com IA para o caminho da escola

Sam Altman partilhou na rede social X aquela que considera ser uma excelente funcionalidade do ChatGPT Work. A proposta consiste em ligar as agendas da família e os gostos pessoais dos filhos à plataforma para que, todas as manhãs, seja criado um podcast personalizado.

Este áudio, para ser ouvido na viagem de carro até à escola, abordaria temas como o jogo de futebol da tarde, aniversários ou notícias relevantes. No entanto, a sugestão não foi bem acolhida pela comunidade digital.

Alex Hirsch, o criador da conhecida série de animação "Gravity Falls", respondeu de forma irónica, questionando se não seria mais simples conversar diretamente com os filhos. Esta reação acabou por ter um impacto muito superior ao do próprio Altman, acumulando milhares de interações e apoios na internet.

A obsessão dos líderes tecnológicos em evitar o contacto humano

Esta atitude de promover a IA como um filtro para as relações humanas não é exclusiva da OpenAI. No ano passado, Satya Nadella, o CEO da Microsoft, admitiu que substituiu a audição dos seus podcasts favoritos durante as viagens matinais por resumos gerados por um assistente virtual.

Esta tendência demonstra uma clara vontade das grandes empresas de tecnologia em otimizar as tarefas diárias à custa da experiência humana.

O próprio Altman já tinha partilhado anteriormente que considerava o ChatGPT uma ferramenta indispensável para cuidar de recém-nascidos. Embora reconheça que a humanidade sobreviveu gerações sem esta tecnologia, o empresário reforça constantemente a importância de integrar estes sistemas na rotina da educação familiar.

A aproximação das tecnológicas ao público infantil é uma estratégia em expansão. A OpenAI está ativamente a recrutar profissionais para desenvolver produtos direcionados para famílias, enquanto a Meta testa ferramentas de IA para contar histórias de embalar.

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