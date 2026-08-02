Poupar tempo e paciência: 14 gadgets e utensílios de cozinha que todos deveriam ter
Gostemos ou não, cozinhar é uma tarefa diária, e é por isso que vale a pena torná-la mais simples e prazerosa. Os gadgets e utensílios certos podem transformar a rotina na cozinha, poupando tempo e evitando frustrações. Reunimos os essenciais que fazem mesmo a diferença.
Todos os dias cozinhamos e, por ser uma rotina da qual a maioria das pessoas não consegue fugir, faz sentido ter gadgets e utensílios que ajudem no processo.
Os melhores utensílios de cozinha não são necessariamente os mais bonitos, mas sim os mais úteis, havendo pequenos detalhes que podem fazer a diferença todos os dias.
Os gadgets também ajudam. Muitos foram pensados para simplificar tarefas repetitivas, como balanças digitais para medir alimentos com precisão ou um saca-rolhas elétrico.
O segredo dos verdadeiros essenciais de cozinha é que não são produtos vistosos, mas soluções práticas para problemas reais. Por isso, deixamos alguns dos melhores exemplos para tornar a sua cozinha mais prática.
14 gadgets e utensílios de cozinha que todos deveriam ter
Bonsenkitchen Espumador de leite
Espumador de leite elétrico com batedor de aço inoxidável, batedor de leite espuma elétrico para café, lattes, cappuccino, matcha, funciona com pilhas | Batedeira de leite de espuma elétrica para café, lattes, capuz, matcha, com pilhas.
LIORQUE Temporizador de cozinha digital
Temporizador multifuncional com função de relógio, ajuste rápido, 3 níveis de volume, suporte magnético, suporte dobrável (1 peça).
Amazon Basics Balança de cozinha digital
Balança de cozinha digital com ecrã LCD, sem bisfenol A (BPA), de aço inoxidável (pilhas incluídas), pesa até 11 libras, preto.
Picador Elétrico
Mini Picador Elétrico de Alimentos, Recarregável USB Type-C, Capacidade 250 mL, 2 Lâminas de Aço Inoxidável, Portátil Batedeira Trituradora Utilizado Para Cebola, Alho, Carne.
Brendo Espremedor de Limão
Espremedor Manual tamanho cítricos | Tecnologia de espremedura 100% | Máxima frescura e Sabor | Adequado para máquina de lavar louça – Espremedor de Citrinos Ideal.
Lékué Recipiente/tigela colapsável
Lékué Recipiente/tigela colapsável para cozinhar pipocas caseiras e saudáveis, silicone platina vermelho, 2800 ml.
Saca-rolhas elétrico USB 6 em 1
Abridor de garrafas de vinho, saca-rolhas sem fio, conjunto com cortador de papel e tampa de vácuo e cabo de carregamento USB.
LEAZZLE Abridor de frascos elétrico
Acessório de cozinha, abre-latas automático para novos frascos selados, abre-latas de mãos livres, abre-garrafas para mãos artriticas (branco).
Cecotec Picador Elétrico de Alimentos
ChopBeat 2000 Delhi Glass. 500 W, Pica, Corta e Tritura Carne, Legumes e Gelo, Lâmina de 4 Folhas de Aço Inoxidável, 2 Velocidades, Taça de 500 g.
Abre-latas elétrico Auto da Kitchen Mama
Abra as suas latas com o pressionar de um botão: automático, mãos livres, borda lisa, adequada para alimentos, funciona a pilhas (branco) | Automático, mãos livres, borda lisa, adequada para alimentos, funciona a pilhas.
Russell Hobbs Moinhos de pimenta e sal
Moinho elétrico, sistema de moagem cerâmica, espessura de moagem graduável, ilumina-se ao moer, aço inoxidável, preto - 28010-56.
Fatiador de mandolina ajustável
O melhor para cortar alimentos, frutas e legumes. Fatiador de grau profissional para corte juliana. Com luvas à prova de corte.
Bonsenkitchen Embaladora a vácuo
4 modos, acessórios incluídos | Uso doméstico e comercial, máquina a vácuo de alimentos, incluindo 5 sacos, 1 mangueira de sucção externa.
Meatmeet - Termómetro para carne com Wi-Fi e Bluetooth
Termómetro para carne com Wi-Fi e Bluetooth, Monitorização por app com temporizador e alarme, IP67 à prova d'água e óleo, termómetro sem fio para churrasco, forno, grelha, cozinha.
No final, o que torna a cozinha mais agradável não é ter tudo o que existe no mercado, mas escolher bem os gadgets e utensílios que realmente facilitam o dia a dia de cada um.
Estes são alguns exemplos que consideramos úteis, mas cada cozinha tem as suas próprias necessidades. Conte-nos: que utensílios ou gadgets mais incomuns não podem faltar na sua cozinha?
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