Camada de ozono está a recuperar graças a acordo global iniciado em 1987

8 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. José Vaqueiro says:
    5 de Março de 2026 às 21:58

    Uau
    Incrível
    O próximo passo para ficar mesmo incrível é parar de comer carne porque as vacas produzem muito dióxido de carbono ao dar balázios…

  2. xita says:
    5 de Março de 2026 às 21:58

    Para quando o afinal não está a recuperar e está bem pior do que antes?

  3. Zé Fonseca A. says:
    5 de Março de 2026 às 22:03

    esta é mais outra mentira dos ambientalistas, quando em 2020 assistimos a um gigante buraco no ozono..
    https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-evolution-ozone-hole-1979-2021
    vejam a verdade

    • Vítor M. says:
      5 de Março de 2026 às 22:18

      😀 tu leste o artigo que partilhaste? O inglês é dificil para ti está visto:

      The recent relatively large and long-lasting ozone holes, however, do not challenge in any way the fact that the Antarctic ozone layer is recovering, as stated in the quadrennial WMO/UNEP Scientific Assessment of ozone depletion 2022 report. “Recovery of Antarctic stratospheric ozone continues to progress. New results since the 2018 Assessment support the findings reported at that time that the Antarctic ozone hole has generally diminished in size and depth since the year 2000.” The Assessment’s executive summary also mentions the “substantial variability” observed since 2019 in the size, strength and longevity of the ozone hole. “This behaviour is largely dynamically driven, is consistent with our understanding, and does not challenge the evidence for the emergence of recovery,” the report states, while assessing that the Antarctic ozone hole could be completely recovered by the mid-2060s thanks to the collective efforts of the Montreal Protocol.

      Tu és uma personagem… tanto queres contrariar que reforças. 😀 😀 😀

  4. LMR says:
    5 de Março de 2026 às 22:21

    Deve estar a recuperar graças às guerras, com os fogos em refinarias e em poços de petróleo e com os gases dos aviões etc.

  5. Factos says:
    5 de Março de 2026 às 22:32

    Obrigado Greta, salvaste o planeta juntamente com a Aparício e a Mortágua.

  6. Pedro António says:
    5 de Março de 2026 às 22:43

    Tivemos muita sorte em o Trump não ser presidente na altura!!

