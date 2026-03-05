Camada de ozono está a recuperar graças a acordo global iniciado em 1987

Durante décadas, a degradação da camada de ozono foi um dos maiores receios ambientais. Contudo, graças a um acordo internacional assinado em 1987, o planeta está hoje no caminho para recuperar totalmente esta importante proteção natural.

O que é a camada de ozono e porque é tão importante

A camada de ozono situa-se na estratosfera e funciona como uma espécie de “protetor solar” natural do planeta. Esta camada absorve grande parte da radiação ultravioleta (UV) proveniente do Sol, impedindo que chegue à superfície da Terra em níveis perigosos.

Durante o século XX, várias observações científicas começaram a mostrar sinais preocupantes: a camada de ozono estava a tornar-se mais fina. Pior ainda, todos os anos surgia um enorme buraco sobre a Antártida, normalmente entre setembro e dezembro, que estava a aumentar progressivamente de dimensão.

Se a situação continuasse a agravar-se, as consequências poderiam ser graves:

aumento significativo de cancros da pele

mais casos de cataratas e doenças oculares

enfraquecimento do sistema imunitário

impactos negativos na fauna

redução do crescimento das plantas

perturbação das cadeias alimentares

menor produtividade agrícola

O culpado: os CFC

A investigação científica procurou rapidamente identificar a causa do problema. Em 1974, os químicos Mario Molina e Sherwood Rowland publicaram um estudo na revista científica Nature que apontava o principal responsável: os clorofluorocarbonetos (CFC).

Estes compostos químicos eram amplamente utilizados em:

sistemas de ar condicionado

frigoríficos

sprays aerossóis

Em 1995, Molina e Rowland receberam o Prémio Nobel da Química, juntamente com Paul Crutzen, pelo trabalho que demonstrou o impacto destes compostos na destruição da camada de ozono.

A confirmação definitiva surgiu em 1986, quando a investigadora Susan Solomon liderou expedições científicas à Antártida. A sua equipa demonstrou de forma clara que os CFC estavam diretamente ligados ao buraco na camada de ozono.

A solução tornou-se então evidente: eliminar estas substâncias.

O Protocolo de Montreal: quando o mundo cooperou

Em 1987 foi assinado o Protocolo de Montreal, um tratado internacional que determinou a eliminação progressiva dos CFC e de outras substâncias que destroem o ozono. Com o tempo, praticamente todos os países do mundo aderiram ao acordo, tornando-o um dos tratados ambientais mais bem-sucedidos da história.

Um estudo publicado em 2015 na revista Nature Communications mostrou que, sem o Protocolo de Montreal, o buraco na camada de ozono teria aumentado cerca de 40% até 2013. Em vez disso, começou gradualmente a diminuir.

Em setembro de 2025, a Organização Meteorológica Mundial confirmou que a camada de ozono está no caminho para uma recuperação total, possivelmente até meados deste século.

Nova investigação confirma a origem da recuperação

Apesar das evidências da recuperação da camada de ozono, durante muitos anos foi difícil determinar com precisão o que estava por trás dessa melhoria.

Alguns cientistas questionavam se a recuperação se devia exclusivamente à redução dos CFC ou se outros fatores naturais, como o El Niño, a La Niña ou o vórtice polar, também desempenhavam um papel importante.

Para esclarecer a questão, investigadores liderados por Peidong Wang, atualmente na Universidade de Stanford, aplicaram uma técnica usada nos estudos sobre alterações climáticas chamada “fingerprinting” climático.

Este método permite identificar sinais específicos nas alterações atmosféricas e determinar com maior precisão as suas causas.

Os resultados, publicados em março de 2025 na revista Nature, foram claros: embora fatores naturais influenciem a variabilidade anual do buraco na camada de ozono, a principal razão para a recuperação é a redução das substâncias destruidoras de ozono imposta pelo Protocolo de Montreal.

Um exemplo que pode inspirar a luta contra as alterações climáticas

Apesar do sucesso no caso da camada de ozono, combater as alterações climáticas é um desafio mais complexo. Os CFC eram produzidos por um número relativamente pequeno de empresas e era possível substituí-los por alternativas relativamente rapidamente.

Já as emissões de gases com efeito de estufa estão profundamente ligadas à economia global e a múltiplos sectores industriais.

Ainda assim, alguns cientistas mantêm uma visão otimista. Susan Solomon, uma das figuras centrais no estudo da camada de ozono, resume essa esperança de forma simples no seu livro Solvable, publicado em 2024.

Segundo a investigadora, a história da camada de ozono mostra algo fundamental: a humanidade já conseguiu resolver um problema ambiental global antes e poderá voltar a fazê-lo.