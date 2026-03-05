China cria nova bateria de lítio que pode deixar a Europa a milhas. Saiba porquê

Investigadores chineses anunciaram um avanço importante na tecnologia das baterias de lítio que poderá permitir duplicar a autonomia dos veículos elétricos, mantendo o mesmo tamanho e peso das baterias atuais. E a Europa? Está a assistir.

O estudo foi publicado na revista científica Nature e descreve um novo componente químico que resolve algumas limitações históricas das baterias de iões de lítio.

Uma limitação antiga das baterias de lítio

As baterias de lítio utilizadas atualmente em veículos elétricos funcionam graças à interação entre sais de lítio e átomos de oxigénio presentes num solvente. Nesse processo químico, os sais dissolvem-se e libertam iões de lítio que se deslocam através do eletrólito. Esse movimento gera a corrente elétrica que alimenta o sistema.

Contudo, este tipo de bateria exige grandes quantidades de solvente. Isso torna difícil reduzir o tamanho das células e limita a evolução da densidade energética.

Existe ainda outro problema. Estes solventes têm um desempenho fraco a temperaturas muito baixas, o que reduz a eficiência das baterias em regiões frias.

Além disso, a tecnologia atual está próxima do seu limite teórico de cerca de 350 watt-hora por quilograma (Wh/kg), razão pela qual muitas empresas estão a apostar em baterias de estado sólido.

Um novo solvente muda o funcionamento da bateria

A equipa de cientistas desenvolveu um novo sistema baseado num solvente de hidrocarboneto fluorinado. Este composto permite dissolver eficazmente os sais de lítio e substitui o modelo tradicional baseado na interação entre lítio e oxigénio.

Segundo os investigadores, este novo solvente melhora significativamente a eficiência da bateria e reduz a quantidade de eletrólito necessária.

O professor Zhao Qing, da Universidade de Nankai, explicou o desafio técnico:

Um eletrólito precisa libertar iões rapidamente e permitir também uma transferência de carga veloz, mas normalmente estas duas características entram em conflito.

Segundo o investigador, o flúor ajuda a resolver este problema. A ligação mais fraca do flúor ao lítio facilita esse equilíbrio.

Mais de 700 Wh/kg e funcionamento a temperaturas extremas

Os resultados obtidos pelos investigadores são particularmente relevantes. De acordo com o estudo, a nova bateria pode alcançar densidades energéticas superiores a 700 Wh/kg à temperatura ambiente e cerca de 400 Wh/kg a -50 ºC.

Este desempenho supera claramente os valores das baterias de lítio convencionais.

O sistema baseado em lítio-flúor permite também transferências de carga rápidas mesmo em ambientes extremamente frios. Segundo os investigadores, a bateria consegue funcionar em condições de até -50 ºC.

Autonomia dos elétricos pode ultrapassar 1000 km

De acordo com os investigadores, este avanço poderá ter impacto direto na mobilidade elétrica.

Segundo declarações citadas pela televisão estatal chinesa CCTV, a nova tecnologia poderá duplicar a capacidade das baterias atuais.

Este avanço poderá duplicar a capacidade das baterias de lítio existentes sem aumentar o seu tamanho ou peso.

O autor principal do estudo, Chen Jun, da Universidade de Nankai, explica o impacto prático:

Veículos elétricos que atualmente têm uma autonomia de 500 km poderão percorrer mais de 1000 km com uma única carga.

Aplicações também para drones e ambientes extremos

Outra vantagem desta nova bateria é o seu desempenho em temperaturas extremamente baixas. Por essa razão, os investigadores acreditam que esta tecnologia poderá ser útil não apenas em veículos elétricos, mas também em drones e equipamentos destinados a operar em grandes altitudes ou ambientes frios.

Se a tecnologia chegar à produção em massa, poderá aproximar as baterias de lítio convencionais do desempenho esperado para as futuras baterias de estado sólido.