Banco de Portugal alerta para entidade não habilitada em conceder crédito

O Banco de Portugal adverte que há uma entidade não habilitada, com a designação “Waldmar Sousa Soares Gué Espírito Santo”, a conceder, intermediar e efetuar consultoria de crédito em Portugal. A entidade está presente no Facebook.

Banco de Portugal informa sobre entidades autorizadas

O Banco de Portugal adverte que Waldmar Sousa Soares Gué Espírito Santo (NIF 317692364), atuando em seu próprio nome ou em nome de terceiros, não está habilitado a prestar serviços de pagamento em Portugal, nomeadamente, a proceder ao envio de fundos, nem a desenvolver qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal.

A prestação dos serviços de pagamento previstos no artigo 4.º do regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 novembro, está reservada em Portugal às entidades para tal habilitadas, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 11.º do mesmo regime, cuja lista pode ser consultada no sítio do Banco de Portugal na Internet.

As listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, e no Portal do Cliente Bancário, em https://clientebancario.bportugal.pt.