Portal da Segurança Social está inacessível

De acordo com o que foi publicado pela Segurança Social, há um novo portal. No entanto, os utilizadores estão a registar imensos problemas no acesso, uma vez que o site indica constantemente que está indisponível.

Portal foi renovado... mas não funciona

Se tentar aceder ao Portal da Segurança Social certamente que não vai conseguir. O portal foi renovado, mas está inacessível a maioria das vezes. Nos testes realizados pelo Pplware, obtivemos quase sempre a resposta "no site available".

O Instituto de Informática tinha alertado para a instabilidade no acesso ao portal, no fim de semana, por causa da intervenção técnica. No entanto, os problemas mantêm-se esta segunda-feira. Até ao momento não há informação sobre quando ficará resolvido o problema.

O Portal da Segurança Social em Portugal é o site oficial onde cidadãos, empresas e entidades podem aceder a serviços, informação e funcionalidades online da Segurança Social.