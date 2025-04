Meta lança app de IA para competir com ChatGPT e criar rede para partilhar prompts

Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms, tem lutado para levar a Meta AI para as suas redes sociais na União Europeia. Agora, está de volta com o lançamento do Meta AI como uma aplicação independente que pode ser instalada e usada sem ter de passar pelas redes sociais que incluem o chatbot baseado em IA generativa.

Inicialmente a Meta IA viu o seu chatbot integrado no WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Agora, e num passo adicional, esta IA foi integrada numa app para competir diretamente com o ChatGPT, Gemini ou o próprio Claude 3.7 Sonnet da Anthropic.

Por fim, a inteligência artificial generativa da Meta poderá ser utilizada sem utilizar as suas redes e com uma proposta diferente dos seus concorrentes diretos. Tem como vantagem a sua IA já conhecer os utilizadores depois de este estar no Facebook ou no Instagram e ter partilhado interesses e dados durante anos.

Na verdade, a empresa sustenta que a sua IA pode diferenciar-se dos atuais assistentes baseados em IA generativa porque pode "apanhar" informações que o utilizador escolheu partilhar nos produtos Meta. Falamos das redes sociais e mensagens mencionadas anteriormente. Refere-se precisamente ao perfil e ao conteúdo com que os utilizadores interagem.

Há um lado do Meta AI que precisa de ser entendido como uma aplicação, uma vez que uma das fontes de rendimento do Meta são os anúncios direcionados para empresas. Aqui é importante lembrar que o Meta usaria o que é partilhado com o seu chatbot para personalizar a publicidade que pode ser vista.

Esta é uma nuance importante, especialmente porque as consultas enviadas para a IA tendem a ser mais longas e complexas, pelo que é uma informação muito valiosa para os anunciantes. O Meta AI como aplicação é uma experiência alternativa ao ChatGPT. Curiosamente a OpenAI já tinha feito o caminho inverso, ao falar-se da possibilidade de criar a sua própria rede social.

Desde o seu, o Meta mostrou como funciona. É o local onde os utilizadores podem partilhar as dúvidas que colocam à IA com os seus amigos. É possível usar a IA para se descrever com três emojis para partilhar com os seus contactos. Esta interação só será transferida para o feed se a opção estiver ativada, pelo que todas as consultas permanecerão privadas.