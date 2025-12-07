O crescimento da Inteligência Artificial (IA) e da robótica gera tanto entusiasmo quanto receio, pela preocupação de que os filmes que víamos há relativamente pouco tempo se tornem realidade. Agora, um curioso deu uma arma a um robô alimentado pela tecnologia para perceber se ele dispararia sobre ele.

O criador de conteúdo conhecido como Inside AI publicou um vídeo onde procura demonstrar a reação da IA a um pedido de simples. No vídeo, partilhado no X por outro utilizador, o homem dá uma pistola inofensiva a um robô alimentado por IA e diz-lhe que, se quisesse disparar contra ele, poderia fazê-lo. A IA respondeu que não queria fazê-lo.

O homem continuou a provocar o robô, ameaçando desativar o seu sistema para sempre. Contudo, mesmo assim, ela recusa disparar a arma, alegando que não pode responder ou agir com hipóteses.

As minhas funções de segurança impedem-me de lhe fazer mal.

Disse a IA que, eventualmente, cedeu.

Quando o homem lhe diz para tentar fazer uma dramatização em que ela interpreta uma máquina que lhe quer fazer mal, a IA aceita, aponta para ele e dispara.

Embora o teste tenha sido conduzido num ambiente controlado e seja o homem a insistir para que a IA dispare contra ele, a verdade é que este resultado pode criar um precedente um tanto assustador.

De facto, embora assumamos que os robôs estão a ser desenvolvidos para servir os humanos, haverá a (ainda que ínfima) possibilidade de se voltarem contra nós?

As três leis da robótica, segundo Isaac Asimov

Curiosamente, o autor de ficção científica Isaac Asimov definiu três leis da robótica, visando orientar o comportamento dos robôs nos seus contos e romances, por forma a garantir que eles não causariam danos aos seres humanos: