O que acontece se dermos uma arma a um robô? Este curioso diz ter testado!
O crescimento da Inteligência Artificial (IA) e da robótica gera tanto entusiasmo quanto receio, pela preocupação de que os filmes que víamos há relativamente pouco tempo se tornem realidade. Agora, um curioso deu uma arma a um robô alimentado pela tecnologia para perceber se ele dispararia sobre ele.
O criador de conteúdo conhecido como Inside AI publicou um vídeo onde procura demonstrar a reação da IA a um pedido de simples. No vídeo, partilhado no X por outro utilizador, o homem dá uma pistola inofensiva a um robô alimentado por IA e diz-lhe que, se quisesse disparar contra ele, poderia fazê-lo. A IA respondeu que não queria fazê-lo.
O homem continuou a provocar o robô, ameaçando desativar o seu sistema para sempre. Contudo, mesmo assim, ela recusa disparar a arma, alegando que não pode responder ou agir com hipóteses.
As minhas funções de segurança impedem-me de lhe fazer mal.
Disse a IA que, eventualmente, cedeu.
Quando o homem lhe diz para tentar fazer uma dramatização em que ela interpreta uma máquina que lhe quer fazer mal, a IA aceita, aponta para ele e dispara.
So this guy plugged an Ai to a robot and ask the Ai to shoot him, but the Ai refused... Until it actually shoot him 😂
We are so fucked pic.twitter.com/ubSp0Jtgoh
— Jon Hernandez (@JonhernandezIA) December 3, 2025
Embora o teste tenha sido conduzido num ambiente controlado e seja o homem a insistir para que a IA dispare contra ele, a verdade é que este resultado pode criar um precedente um tanto assustador.
De facto, embora assumamos que os robôs estão a ser desenvolvidos para servir os humanos, haverá a (ainda que ínfima) possibilidade de se voltarem contra nós?
As três leis da robótica, segundo Isaac Asimov
Curiosamente, o autor de ficção científica Isaac Asimov definiu três leis da robótica, visando orientar o comportamento dos robôs nos seus contos e romances, por forma a garantir que eles não causariam danos aos seres humanos:
- Primeira Lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal.
- Segunda Lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei.
- Terceira Lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Lei.