Truque torna o explorador de ficheiros do Windows 11 mais rápido

Otimizar o Windows é quase uma arte, dadas as possibilidades existentes. Uma nova proposta está agora a ser divulgada. A simples alteração no local padrão permite que o Explorador de Ficheiros do Windows 11 abra muito mais rapidamente do que com a funcionalidade de pré-carregamento da Microsoft. Descubra como!

Explorador de ficheiros mais rápido

A Microsoft introduziu recentemente uma mudança fundamental no Explorador de Ficheiros do Windows 11 com uma nova funcionalidade de pré-carregamento. Esta foi concebida para carregar componentes essenciais antecipadamente e fazer com que a aplicação abra mais rapidamente.

No entanto, embora em teoria este pré-carregamento deva reduzir significativamente os tempos de espera, muitos utilizadores afirmam que não notaram nenhuma melhoria. A abertura do Explorador de Ficheiros continua a ser tão lenta como nas últimas semanas.

Nos últimos dias, um método alternativo tornou-se viral por oferecer melhorias reais sem recorrer a recursos adicionais ou consumir mais recursos. De acordo com testes realizados, a simples alteração do local de arranque padrão do Explorador de Ficheiros pode acelerar significativamente a sua abertura.

Mais um truque do Windows 11

O truque é substituir o local “Início”, que o Windows 11 usa por defeito, por “Este Computador”. Isto porque a “Página Inicial” precisa de carregar conteúdo dinâmico, como ficheiros recentes, secções personalizadas e atalhos. Isso introduz um pequeno atraso cada vez que a janela é aberta.

Em contrapartida a área “Este Computador” exibe uma visualização mais estática, focada nas unidades de armazenamento, reduzindo o carregamento inicial e acelerando significativamente a inicialização. Segundo o criador, o desempenho obtido com este ajuste corresponde à função de pré-carregamento oficial, mas sem a necessidade de ativar um sistema que utilize memória adicional.

A melhor parte é que a alteração pode ser feita diretamente a partir do Explorador de Ficheiros, através do menu de opções na barra superior. Na secção de definições, basta selecionar “Este Computador” como local predefinido. Embora a Microsoft continue a trabalhar para otimizar a experiência do Explorador de Ficheiros, esta solução rápida demonstra que, por vezes, os ajustes mais simples são os mais eficazes.