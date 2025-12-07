iPhone Air desvalorizou mais que qualquer outro modelo da Apple

A Apple prometia muito com o iPhone Air, como criador de uma nova tendência. A verdade foi bem diferente e a realidade mostrou algo diferente. Agora, e de acordo com um relatório, o iPhone Air registou a maior queda no valor de revenda entre os iPhones recentes, com uma desvalorização de 47,4% em apenas dez semanas.

iPhone Air desvalorizou demais

Um relatório recente revelou que o iPhone Air está a sofrer uma queda mais acentuada no valor de revenda do que qualquer outro iPhone recente. De acordo com o relatório publicado pela SellCell, durante as primeiras dez semanas de disponibilidade, o dispositivo sofreu uma queda de até 47,4% no seu valor de revenda, representando a "pior queda de revenda de um iPhone desde 2022".

Embora os iPhones mantenham normalmente uma boa parte do seu valor durante algum tempo, o iPhone Air parece não seguir esta tendência. Ainda é cedo para considerar o modelo um fracasso para a Apple, mas os dados sugerem que o seu desempenho no mercado de usados ​​é inferior ao da restante gama iPhone 17.

Para chegar a esta conclusão, a SellCell comparou 52 variantes do iPhone desde o lançamento da linha iPhone 14. Embora a série iPhone 16 tenha sofrido uma queda inicial mais acentuada, com uma depreciação média de 42% na primeira semana, em comparação com 41% para o iPhone Air, a tendência mudou a partir da sexta semana.

Apple não esperava desinteresse

Nessa altura, a depreciação média do iPhone Air atingiu os 43,4%, em comparação com 40,3% para a linha iPhone 16 e 36,7% para os restantes modelos do iPhone 17. Curiosamente, enquanto a depreciação do iPhone 17 tende a estabilizar por volta da décima semana, o valor deste iPhone mais fino continua a descer.

Em contraste, o iPhone 17 Pro Max de 256 GB destaca-se como o modelo com melhor desempenho na gama atual, com uma depreciação de 26,1% ao fim de dez semanas. Este padrão sugere que, embora o resto da gama mantenha a confiança do mercado, o iPhone Air pode enfrentar dificuldades em manter o seu valor de revenda por mais tempo.

Embora o período de dez semanas seja demasiado curto para se poderem tirar conclusões definitivas, os dados iniciais sugerem que este novo iPhone poderá ser um modelo menos estável em termos de valor no mercado de segunda mão.