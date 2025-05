Porque é que não recebo emails de um remetente específico no Outlook?

Já deu por si à espera de um email importante que nunca chega, mesmo depois do remetente garantir que o enviou? Este problema é mais comum do que parece, especialmente em contas do Outlook (Outlook.com, Outlook na Web ou Microsoft 365). E o mais estranho: quem envia não recebe qualquer erro ou aviso. Neste artigo, explicamos porque é que isto acontece e o que pode fazer para resolver.

O problema

Recebe emails normalmente de outros contactos, mas há um remetente específico cujas mensagens não chegam à sua caixa de entrada. Pior ainda, o remetente não recebe nenhum erro de entrega, como se o email tivesse sido entregue com sucesso.

Este tipo de situação pode ter várias causas: filtros automáticos, regras definidas pelo utilizador, bloqueios acidentais, ou até políticas de segurança da Microsoft.

Dicas para resolver o problema

1. Verifica a pasta de “E-mail não desejado” (Spam)

Muitas vezes os emails são automaticamente classificados como spam.

Aceda à pasta E-mail não desejado

Se encontrar o email do remetente, marca-o como “Não é spam”

Adicione o remetente à lista de remetentes seguros

2. Verifique se o endereço está bloqueado

Pode acontecer que, por engano, o email ou domínio do remetente tenha sido bloqueado.

Vá a Definições → Ver todas as definições do Outlook → Correio → E-mail não desejado

Em Remetentes e domínios bloqueados, remova o email ou domínio do cliente, se estiver na lista

3. Adiciona o remetente à lista de remetentes seguros

No mesmo menu, em Remetentes e domínios seguros

Clica em “+ Adicionar” e insira o email (ex: cliente@empresa.com) ou domínio (ex: @empresa.com)

4. Verifica as regras de caixa de entrada

Regras criadas no passado podem estar a mover ou apagar automaticamente emails de certos remetentes.

Vá a Definições → Ver todas as definições do Outlook → Correio → Regras

Reveja as regras existentes e desative temporariamente todas para testar

5. Verifique se há filtros ativos na caixa de entrada

Por vezes os emails estão lá, mas não visíveis devido a filtros ou categorias.

Confirme que está a ver “Todos os emails”

Retire quaisquer filtros de pesquisa ou categorias aplicadas

6. Consulte a quarentena (para contas corporativas ou escolares)

Se usa Microsoft 365 (conta de trabalho ou escola), o email pode ter sido retido por segurança.

Vá a: https://security.microsoft.com/quarantine

Inicie sessão

Verifique se os emails do remetente estão retidos. Se estiverem, liberte-os e marque como seguro

7. Peça confirmação ao remetente

Se não encontrar o email em lado nenhum, é possível que o problema esteja do lado do remetente:

O email pode ter sido enviado para o endereço errado

O servidor de envio pode ter um erro de configuração

A mensagem pode ter sido bloqueada automaticamente sem notificação

Sugestão: Peça ao remetente que reencaminhe o email a partir de outro serviço (por exemplo, Gmail) e confirme o endereço usado.

Conclusão

Quando deixa de receber emails de um contacto específico, o problema pode não ser óbvio — mas felizmente há várias formas de o identificar e resolver.

Siga estes passos simples e, na maioria dos casos, vai conseguir recuperar a comunicação com o seu contacto rapidamente.

Se continuar com dificuldades, o ideal é entrar em contacto com o suporte da Microsoft ou do administrador de sistema da sua organização.