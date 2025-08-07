OpenAI oferece ChatGPT ao Governo dos EUA por 1 dólar

A OpenAI anunciou que oferecerá o ChatGPT Enterprise às agências federais dos Estados Unidos da America (EUA) por 1 dólar, durante o próximo ano. Por que motivo vai disponibilizar a sua tecnologia "praticamente sem custo"?

De modo a "ajudar o governo a trabalhar melhor, tornando os serviços mais rápidos, fáceis e confiáveis", a OpenAI anunciou que vai oferecer o produto ChatGPT Enterprise às agências federais dos EUA por 1 dólar, durante o próximo ano.

Desta forma, em parceria com a Administração de Serviços Gerais dos EUA, a empresa de Inteligência Artificial (IA) levará "os benefícios da IA a todos".

Numa publicação oficial, a OpenAI partilhou que dará às agências acesso aos seus modelos através do ChatGPT Enterprise e assegurará o acesso a recursos como o Modo de Voz Avançado por um período adicional de 60 dias.

Em junho, a OpenAI lançou uma nova oferta chamada OpenAI for Government e afirmou que recebeu um contrato de até 200 milhões de dólares do Departamento de Defesa dos EUA.

Além disso, tem trabalhado para aprofundar os seus laços com legisladores e reguladores, nos últimos meses.

OpenAI quer que a IA seja para todos

No sentido de democratizar a tecnologia, assegurando que "beneficia toda a humanidade", a empresa de IA lançou, esta semana, dois novos modelos de IA.

Com os gpt-oss-120b e gpt-oss-20b, repescou o seu propósito, definido em 2015, de desenvolver a tecnologia para todos.

