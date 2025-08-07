Afinal, há limites: condutor multado por excesso de velocidade na alemã Autobahn

Com mais de 12.000 quilómetros de vias, o sistema de Autobahns é parte da rede de transportes da Alemanha e amplamente conhecido pela ausência de limites de velocidade. Este condutor, no entanto, foi multado.

O paraíso dos entusiastas da velocidade fica na Alemanha e chama-se Autobahn. De facto, o sistema alemão de estradas federais é amplamente conhecido pela ausência de limites de velocidade.

Contudo, apesar do mito de que é possível conduzir sem qualquer atenção à velocidade, as regras variam ao longo das Autobahn, havendo partes em que há limite - fixo ou variável - e partes em que não há imposições.

As partes da estrada que não estão sujeitas a limites de velocidade são indicadas por sinais que dizem "Freie Fahrt" e "Ende der Beschränkung", ou seja, "condução livre" e "fim da restrição".

Por sua vez, os limites de velocidade nalgumas partes das Autobahns são normalmente impostos em áreas urbanas, zonas de construção e secções de habitual tráfego intenso.

Condutor seguia a 321 km/h na Autobahn

O condutor de um Porsche Panamera descobriu o mito da condução sem limites com uma multa por excesso de velocidade.

De acordo com as autoridades alemãs, um reboque de fiscalização estava localizado ao longo da Autobahn 2, numa zona com limite de velocidade perto de Magdeburg.

Durante o serviço, o reboque registou um condutor a viajar a 321 km/h numa zona em que o limite é de 120 km/h.

Pela diferença significativa entre o limite de velocidade imposto e a velocidade a que o condutor seguia, a polícia contou que ele enfrenta uma multa de 900 euros.

Além da multa e de uma suspensão de condução de três meses, serão adicionados dois pontos à sua carta de condução.

Na Alemanha, as infrações de trânsito são registadas através de um sistema de pontos, frequentemente chamado "Punkte in Flensburg": os pontos são atribuídos ao registo do condutor com base na gravidade da infração. A acumulação de oito pontos leva à revogação da carta de condução. Os pontos expiram após 2,5 a 10 anos, dependendo da infração. Fonte: Mobilitätsmagazin

As autoridades alemãs divulgaram o caso, com o objetivo de recordar os condutores de que os limites de velocidade "servem para proteger todos" e "asseguram a segurança na estrada".

Além disso, ressalvaram que o cumprimento das regras permitirá aos condutores "evitar multas pesadas, pontos na carta de condução e proibições de conduzir".