Windows 10 e 11 LTSC: para quem quer estabilidade, leveza e suporte até 2032
1. Sem atualizações de funcionalidades
Estas versões permanecem estáveis ao longo do tempo, sem alterações inesperadas na interface ou funcionalidades intrusivas. O foco é 100% no desempenho e na segurança.
2. Suporte a longo prazo
Recebem atualizações de segurança durante 10 anos (5 anos de suporte principal + 5 anos de suporte estendido). Atualmente, têm garantia até 2032.
3. Leves e limpas
Sem Microsoft Store, Cortana, aplicações pré-instaladas ou processos em segundo plano desnecessários. O sistema consome menos recursos e arranca mais rápido.
4. Extremamente acessíveis
Com preços desde apenas 9,1€ após aplicação do cupão pplware, é possível ativar versões profissionais sem pesar no orçamento.
Como obter a versão LTSC
Pode encontrar as ISOs oficiais (incluindo variantes LTSC e IOT) neste repositório seguro e confiável: https://massgrave.dev/windows_ltsc_links
Para criar uma pen USB de arranque, recomendamos o uso da ferramenta Rufus.
Este artigo conta com o apoio da goodoffer24 na disponibilização das informações e/ou equipamentos.