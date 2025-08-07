Windows 10 e 11 LTSC: para quem quer estabilidade, leveza e suporte até 2032

Estas edições são desenhadas para quem valoriza eficiência e segurança, sem atualizações de funcionalidades constantes. Pode adquiri-las por valores incrivelmente baixos — só 9,1€! É ainda possível comprar uma chave digital do Office 2021 com preços promocionais. A palavra-chave aqui é: windows 11 cdkey. Código promocional: pplware Utilize o cupão pplware para obter 30% de desconto imediato nos produtos:

Porquê escolher a versão LTSC?

1. Sem atualizações de funcionalidades

Estas versões permanecem estáveis ao longo do tempo, sem alterações inesperadas na interface ou funcionalidades intrusivas. O foco é 100% no desempenho e na segurança.

2. Suporte a longo prazo

Recebem atualizações de segurança durante 10 anos (5 anos de suporte principal + 5 anos de suporte estendido). Atualmente, têm garantia até 2032.

3. Leves e limpas

Sem Microsoft Store, Cortana, aplicações pré-instaladas ou processos em segundo plano desnecessários. O sistema consome menos recursos e arranca mais rápido.

4. Extremamente acessíveis

Com preços desde apenas 9,1€ após aplicação do cupão pplware, é possível ativar versões profissionais sem pesar no orçamento.

Como obter a versão LTSC

Pode encontrar as ISOs oficiais (incluindo variantes LTSC e IOT) neste repositório seguro e confiável: https://massgrave.dev/windows_ltsc_links

Para criar uma pen USB de arranque, recomendamos o uso da ferramenta Rufus.