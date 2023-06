Já está disponível o Rufus 4.1! É tão fácil criar Pens de arranque

O Rufus é uma ferramenta que permite criar Pens USB/cartões de memória de arranque, com os mais diversos sistemas operativos. Tudo isto de uma forma muito simples. Conheça as novidades do Rufus 4.1.

A aplicação tem uma interface muito simples, onde dispõe todas as funcionalidades necessárias, incluindo o suporte para sistemas com MBR e GPT, sendo uma das poucas ferramentas capazes de criar pen bootáveis em UEFI. Permite também o download de várias versões do Windows.

Esta ferramenta pode ser especialmente útil nos casos em que:

precisa de criar uma unidade USB de instalação a partir de um ISO inicializável (Windows, Linux, UEFI, etc.)

precisa de trabalhar num computador que não tem um sistema operativo instalado

precisa de atualizar a BIOS ou outro firmware a partir do DOS

pretende executar uma ferramenta de baixo nível

Principais novidades do Rufus 4.1

Adiciona tempos limites em consultas de enumeração que podem parar em alguns sistemas

Restaurada a criação da unidade do MS-DOS através do download de binários da Microsoft

Atualização do ícone do botão de registo

Foi corrigida a incompatibilidade UEFI:NTFS com a plataforma Windows Dev Kit 2023

Corrige mais erros de ponteiro do GRUB fora do intervalo com Ubuntu/Fedora ao inicializar no modo BIOS

No geral, o Rufus 4.1 sofreu melhorias significativas em relação às versões anteriores. Este pequeno software continua a ser um dos mais usados no seu segmento, pela sua simplicidade, interface amigável e pelas várias opções que disponibiliza.

Rufus 4.1