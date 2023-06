Denúncia de Estacionamento: App já funciona em todo o país

Já ouviu falar na app Denúncia de Estacionamento? Com esta app pode enviar para as autoridades respetivas, uma queixa sobre estacionamento "selvagem". A app agora já pode ser usada em todo o país...

App "Denúncia de Estacionamento" está apenas disponível para Android

A aplicação "Denúncia de Estacionamento" está apenas disponível na Google Play Store, mas a última novidades é que já pode ser usada em todo o território nacional. Nos primeiros três meses, entre janeiro e março de 2017, foram levantados, só em Lisboa, mais de 1000 autos com esta origem, é referido pelo autor da aplicação na página da Google Play Store.

Com esta app, a Polícia confirma que dá seguimento às queixas dos cidadãos, de acordo com o estipulado no n.º 5 do artigo 170.º do Código da Estrada.

João Pimentel Ferreira, o programador que desenvolveu a aplicação, explicou ao Polígrafo que esta app foi criada "para reportar infrações à luz do código da estrada, mormente relacionadas com estacionamento ilegal".

As multas de estacionamento podem acontecer pelos mais diversos motivos. Ou porque estacionamos em cima do passeio, ou em cima de uma passadeira, numa zona para deficientes, etc. De acordo com o código da estrada, caso o condutor seja autuado com uma multa de estacionamento tem 15 dias para proceder ao seu pagamento - saber mais aqui.