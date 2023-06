Fim dos apoios não foi problema para a Noruega: elétricos atingem 80% de quota

Mesmo com o fim dos incentivos à compra de carros elétricos, estes foram os protagonistas do mês de maio, na Noruega: 80% de quota.

A Noruega é o mercado com a maior quota de veículos elétricos do mundo, resultado do forte apoio das autoridades a este tipo de veículo. Durante anos, o país incentivou a aquisição de carros a bateria, nomeadamente, através de uma isenção fiscal significativa, em comparação com os modelos térmicos.

No entanto, o fim desse incentivo, em janeiro de 2023, não causou tantos danos quanto previsto. Se, por um lado, a Noruega calculou uma queda significativa da quota de elétricos, por outro, os cidadãos decidiram não vacilar.

Apesar de terem sofrido ligeiramente, em maio, os veículos elétricos a bateria detiveram 80,7% do mercado. De um total de 13.342 automóveis matriculados, 10.773 foram elétricos.

O modelo mais vendido, na Noruega, foi o Tesla Model Y, com 2.691 unidades, seguido do Volkswagen ID.4 (738 unidades) e do BMW iX1 (594 unidades). Depois, seguiram-se Seguiram-se o Toyota RAV4 (580 unidades), o Volvo XC40 (539 unidades), o Skoda Enyaq (387 unidades), o Audi Q4 e-tron (386 unidades) e o Ford Mustang Mach-E (372 unidades).

A Noruega tenciona proibir a venda de carros com motores de combustão interna, incluindo os híbridos e os híbridos plug-in, a partir de 2025. Dessa forma, assegurará uma posição uma década à frente da União Europeia (UE), que definiu 2035 como horizonte temporal.

Aliás, a quota de mercado dos carros elétricos na UE era, em 2022, de 12,1% - muito longe dos números da Noruega.

