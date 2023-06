Suíça montou o comboio mais longo do mundo: 1,9 quilómetros de comprimento

O Guinness World Records compila recordes que absurdos, cujo propósito nem sempre é muito claro. Neste caso, deixamos ao seu critério decidir. Há uns meses, a Suíça ergueu o comboio mais longo do mundo, com uns humildes 1,9 quilómetros de comprimento.

Para celebrar os 175 anos de transporte ferroviário, na Suíça, bem como a mestria e tradição neste âmbito, a Swiss Rhaetian Railway (RhB) construiu um comboio tão grande, que só parou no Guinness World Records, em outubro passado.

Apelidada pelo Xataka como uma verdadeira "serpente mecânica", o gigantesco comboio prolongou-se ao longo de 1,9 quilómetros.

Com 25 carruagens Capricorn de quatro módulos do fabricante suíço Stadler. O comboio recorde, com 1.906 metros de comprimento, alinhou-se como um colar de pérolas no túnel de Albula, durante a noite de sexta-feira para sábado.

Explicou a RhB, partilhando pormenores da sua máquina com 2.990 toneladas, que circulou na linha de Albula, reconhecida pela UNESCO.

O grande objetivo da empresa suíça passava por bater o recorde estabelecido, em 1991, de 1.732 metros. E conseguiu-o, através de um comboio pensado para passageiros. Caso quisesse bater o recorde estabelecido por um comboio de mercadorias, teria de acrescentar mais carruagens e, consequentemente, mais comprimento.

A viagem não foi excessivamente rápida: o comboio viajou a cerca de 30 km/h. Contudo, representou um arrojado desafio técnico que envolveu sete maquinistas e 21 operadores.

O comboio partiu do túnel de Albula, pelas 14h20 de um sábado, e pouco mais de uma hora depois, pelas 15h40, chegou ao seu destino, no cruzamento do viaduto de Landwasser. Segundo a RhB,