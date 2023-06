Combustíveis: Gasolina fica mais barata a partir de hoje! Saiba quanto…

Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, temos assistido a um sobe e desce no preço dos combustíveis. É verdade que hoje em dia o preço geral dos combustíveis está mais baixo, e esta segunda-feira o preço da gasolina seguirá essa tendência. Já o preço por litro do gasóleo vai-se manter.

Combustíveis: Gasolina baixa 2 cêntimos! Gasóleo mantém-se...

Tal como informámos aqui, de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), desde o início do ano, o preço do gasóleo já desceu 14 vezes e subiu apenas nove; e o da gasolina subiu 12 vezes e desceu 11.

A partir de hoje o preço por litro da gasolina fica mais barato 2 cêntimos (deverá passar a custar 1,68 euros/litro). Já o preço do gasóleo mantém-se, devendo custar, em média, 1,47 euros por litro.

Nas últimas semanas, segundo dados da DGEG, o preço do combustível tem registado uma ligeira subida. Desde 20 de maio, tanto o gasóleo como a gasolina subiram, em média, 5 cêntimos por litro.

Preços dos combustíveis online por posto

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Este portal tem dados caracterizadores dos postos de abastecimento de combustíveis localizados no território continental de Portugal, para o consumo público e cooperativo, cuja responsabilidade pelo cumprimento é dos titulares das respetivas licenças de exploração.