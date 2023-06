Os utilizadores dos smartphones procuram poupar o máximo de bateria e, de caminho, tentar gastar também o mínimo de dados móveis. As formas de o conseguir são muitas, mas agora há uma novidade que pode usar nos smartphones Xiaomi. Descubra como o conseguir.

A Xiaomi prepara a MIUI para dar aos utilizadores muitas funcionalidades únicas que podem explorar nos seus smartphones. Esta tem também capacidades que exploram ao máximo o hardware presente, em especial nas áreas que mais interessam aos muitos utilizadores.

Uma dessas funcionalidades está na capacidade de conseguir garantir a poupança na bateria, o que faz durar por mais tempo o smartphone ativo. Esta capacidade traz ainda como resultado prático a poupança de dados móveis da conta do utilizador.

Para isso, será preciso desativar dos dados móveis quando o ecrã do smartphone estiver desativado. Esta opção existe nas configurações da MIUI e foi introduzida pela Xiaomi para facilitar a vida aos utilizadores de forma simples e transparente.

Isso consegue-se com o abrir a app Definições e depois com o escolher da opção Bateria. Esta área mostra dados sobre este elemento, com os consumos e estado a estar visíveis de imediato para controlo do utilizador e para determinar o seu estado. Depois, toque no ícone do topo superior direito, para aceder às configurações da MIUI.

Aqui dentro será mostrada uma opção, no topo, que permite definir o tempo para que os dados sejam desligados. A lista oferece 4 opções (5, 10, 30 minutos e nunca), podendo o utilizador escolher a que pretende ativar no seu smartphone Xiaomi.

É desta forma simples que os utilizadores conseguem poupar dados. Como consequência, também a bateria dos smartphones tem consumos menores por não ter de processar os dados. Isso leva a uma poupança e a que dure por mais tempo, como a Xiaomi e os utilizadores pretendem.