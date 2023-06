Os carros elétricos estão cada vez mais presentes e são para muitos a escolha óbvia nos dias de hoje. Esse cenário está agora a ser visto, com os números mais recentes, que revelam que as vendas de carros elétricos não pararam de crescer durante o início de 2023.

Os dados são da conhecida empresa Counterpoint e mostram que durante o primeiro trimestre de 2023 as vendas de carros elétricos cresceram 32% em relação ao ano anterior. Isso reflete-se em um em cada sete carros vendidos durante o primeiro trimestre de 2023 era um EV.

Os EVs com bateria (BEVs) representaram 73% de todas as vendas de EV durante o trimestre, enquanto os EVs híbridos plug-in (PHEVs) representaram o restante. As vendas de veículos elétricos devem atingir mais de 14,5 milhões de unidades até o final de 2023.

Os EUA ultrapassaram a Alemanha e tornaram-se o segundo maior mercado de carros elétricos do planeta no primeiro trimestre de 2023, enquanto a China permaneceu na liderança. Uma parte importante deste crescimento veio da redução de preços da Tesla, seguida depois por outras marcas.

Os 10 principais modelos de carros elétricos representaram 37% do total de vendas no primeiro trimestre de 2023. O Modelo Y da Tesla continuou a ser o modelo mais vendido globalmente, seguido pelo Modelo 3 da Tesla e o Song da BYD.

No primeiro trimestre de 2023, o Model Y da Tesla alcançou a posição única de ser o modelo de carro de passageiros mais vendido em todo o mundo. Ao conseguir esta posição e este resultado, acabou por bater até os veículos a combustível convencionais e que até agora dominavam o mercado.

Este cenário de crescimento deverá manter-se durante os próximos trimestres, cimentando uma posição cada vez mais relevante dos carros elétricos. O primeiro trimestre de 2023 revelou o que se esperava, face aos dados de 2022 e às previsões dos analistas.