A aposta da Tesla no Model Y está a provar-se cada vez mais acertada. Se o Model 3 já tinha conquistado o mercado, este novo modelo veio consolidar a marca e atingir novos patamares. Depois da Europa, o Model Y conquista agora o resto do planeta e torna-se o carro mais vendido no início de 2023.

Model Y é o carro mais vendido no mercado global

Desde que chegou ao mercado que o Model Y tem sido o carro elétrico que mudou o cenário das vendas. Este modelo da Tesla tem conquistado uma posição de topo sido constantemente o modelo mais vendido. Estes valores têm aumentado e revelado que esta é uma área em crescimento, com as vendas mostram isso mesmo.

No caso da Europa, depois de ser por várias ocasiões o carro elétrico mais vendido, conquistou uma nova posição. Passou a ser o carro mais vendido, destronando outras propostas que por vários anos estiveram no topo das vendas.

Agora a Tesla voltou a destacar-se e colocou o Model Y numa nova posição. Este é, segundo a JATO Dynamics (via Electrek), o carro mais vendido em todo o planeta, tendo conquistado este lugar no primeiro trimestre de 2023, batendo toda a concorrência.

Elétrico da Tesla bateu toda a concorrência

Ao todo, nos primeiros 3 meses de 2023, o Model Y teve 267.200 vendas, segundo dados de 53 mercados e projeções/estimativas para o resto do mundo. Isso colocou o carro da Tesla à frente do Toyota Corolla com 256.400 vendas no mesmo período e à frente dos outros modelos (Hilux, RAV4 e Camry), todos da Toyota.

Na verdade, a Tesla já tinha este plano para o seu carro elétrico. As suas estimativas apontavam para que este carro poderia atingir até um milhão de unidades de vendidas por ano. Agora fica claro que a marca americana estava certa, não apenas nas suas previsões, mas também nas decisões da criação desta proposta.

É certo que estes são apenas dados para um trimestre e que podem não se manter para o resto do ano. Está a lutar com o Toyota Corolla, que tem uma presença universal, ao contrário do Model Y que está disponível em apenas alguns países e mercados. As quebras nos preços da Tesla têm também ajudado a consolidar este modelo.