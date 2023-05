Com as mudanças que tem trazido, a Netlix tornou-se um alvo fácil para quem quer atacar este serviço de streaming. O fim da partilha das contas é a principal razão e agora foi novamente usado para gozar com este serviço. O Amazon Prime Video não perdoou e gozou com a Netflix por cobrar taxa de partilha de contas.

Após ter aplicado a nova forma de agregar utilizadores às contas em países como Portugal ou Espanha, este processo continuou. Está a chegar aos EUA e ao Brasil e a causar os mesmos problemas que os utilizadores tiveram na Europa e no Canadá e Nova Zelândia.

Para mostrar como este processo poderá estar errado e é uma alternativa, o Amazon Prime Video não perdeu tempo. Usou a sua conta do Twitter para gozar com todo este processo e com uma das mais conhecida publicações da Netflix nesta rede social.

A publicação da Amazon Prime Vídeo pergunta apenas "Quem está a assistir?", dando depois a reposta na imagem apresentada. Ali, com as diferentes contas, pode ler-se que qualquer pessoa com a password da conta pode entrar, não havendo limite de utilizadores.

Ainda mais interessante que isso é a possibilidade de várias pessoas usarem a conta e terem acesso 4K aos conteúdos deste serviço de streaming. A somar a isso estão os restantes serviços que existem para lá do Amazon Prime Video e que estão acessíveis.

Também como é normal, outros utilizadores do Twitter, mesmo como marcas bem conhecidas, aproveitaram para dar mais algumas alfinetadas à Netflix. No centro está sempre a conhecida publicação que revela que "Amar é partilhar uma password".

Mais uma vez fica claro que os utilizadores da Netflix não ficaram satisfeitos com a mudança que a empresa trouxe para as suas contas. O valor adicional a pagar será aceite por muito poucos, que optam simplesmente por abandonar o serviço e passar a usar o que a concorrência oferece.